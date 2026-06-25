'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି' ଟିଜର ରିଲିଜ୍; ପୁଣି ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜରେ କଲିନ୍ ଭଇୟା ଓ ମୁନ୍ନା, ରବି କିଶନ ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି
ଓଟିଟିରେ ଧମାକା ପରେ ଏବେ ପରଦାରେ ଆସୁଛି ଗୁରମୀତ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ମିର୍ଜାପୁର - ଦ ମୁଭି' । ଟିଜର ରିଲିଜ୍ । ପକାନ୍ତୁ ନଜର...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 25, 2026 at 2:56 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶେଷରେ ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓର ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ 'ମିର୍ଜାପୁର' ଏବେ ଏକ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ରୂପରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠାରୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଶେଷରେ 'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି' ର ଟିଜର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପରି, କଲିନ୍ ଭଇୟା (ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀ) ଏବଂ ଗୁଡ୍ଡୁ ଭଇୟା (ଅଲି ଫଜଲ୍)ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସଂଘର୍ଷ ଫିଲ୍ମର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିଛି । ୨୦୧୮ରେ ପରିଚାଳିତ ଏହି କାହାଣୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ମୁନ୍ନା ଭାଇ ଭାବରେ ଫେରିବା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରଟି ୱେବ୍ ସିରିଜରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା । ମୁନ୍ନାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର (ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ) ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି । ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯୋଡି ହେଉଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ଯିଏ 'ପଞ୍ଚାୟତ' ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ।
ସେ ଗୁଡ୍ଡୁଙ୍କ ଭାଇ ବବଲୁ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି - ଏକ ଚରିତ୍ର ଯାହାକୁ ମୂଳତଃ ୱେବ୍ ସିରିଜରେ ବିକ୍ରାନ୍ତ ମାସେ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା - କାରଣ ବିକ୍ରାନ୍ତ 'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି' ଟିଜରରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । କାହାଣୀଟି ପାୱାରହାଉସ୍ ଅଭିନେତା ରବି କିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ଏକ ନୂତନ ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ କରାଉଛି । ଭୋଜପୁରୀ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ 'ମିର୍ଜାପୁର' ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ଇଚ୍ଛା ଶେଷରେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଟିଜରର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଏହା କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଉନାହିଁ । 'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି' ର କାହାଣୀ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଯେଉଁଠାରୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା ତାହାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ।
'ମିର୍ଜାପୁର: ଦମୁଭି' ଆମାଜନ MGM ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ ଏକ୍ସେଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଗୁରମିତ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ପୁନିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ଏକ୍ସେଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ରିତେଶ ସିଧୱାନୀ ଏବଂ ଫରହାନ ଅଖତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏବଂ କାସିମ୍ ଜଗମାଗିଆ ଏବଂ ବିଶାଲ ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହ-ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4, 2026 ରେ ଏକ ମହାନ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହା ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ଓଟିଟିରେ ଧମାକା ପରେ ଥିଏଟର ରିଲିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ 'ମିର୍ଜାପୁର ଦ ଫିଲ୍ମ', ଆସିଲା ଟିଜର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ