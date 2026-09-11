ETV Bharat / entertainment

'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି' ରେକର୍ଡ; ୧୫୦ କୋଟି କଲା ପାର୍, 2026ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମରେ ହେଲା ସାମିଲ

ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ଆୟ ସହ 'ମିର୍ଜାପୁର: ଦି ମୁଭି' 'ଧୁରନ୍ଧର-୨' ଏବଂ 'ବର୍ଡର-୨' ଭଳି ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି ।

mirzapur the movie box office collection day 8
mirzapur the movie box office collection day 8 (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 11, 2026 at 1:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପରେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସମାପ୍ତ କରିଛି । ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ କରୁଛି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ଆୟ ୨୦୨୬ ମସିହାର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଧୁରନ୍ଧର-୨'ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ସହ ସମାନ ହୋଇଛି ।

'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି' କଲେକ୍ସନ

ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅଲି ଫଜଲ୍, ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ ଶର୍ମା, ରବି କିଶନ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରସିକା ଦୁଗଲଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୨୫.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ୩୨ କୋଟି, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ୩୬ କୋଟି, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ୧୬ କୋଟି, ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ୧୫.୬୦ କୋଟି, ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ୧୨.୫୫ କୋଟି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ୧୦.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହାର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ୦.୪୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିସାରିଛି । ଭାରତରେ ଏହାର ମୋଟ ଆୟ (gross collection) ୧୭୭.୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ନେଟ୍ ଆୟ (net collection) ୧୪୮.୮୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲା ପାର୍

ଟ୍ରେଡ୍ ଆନାଲିଷ୍ଟ ତରଣ ଆଦର୍ଶ ଆଜି ସକାଳେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧) 'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି' ର ସର୍ବଶେଷ ଆୟ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭାରତରେ ୧୫୦ କୋଟି ପାର୍ କରିଛି । ଏହା ସହିତ, 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' (Dhurandhar 2) ଏବଂ 'ବର୍ଡର ୨' (Border 2) ପରେ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ଏହା ତୃତୀୟ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇପାରିଛି । ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଏହି ସଫଳତାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରୀୟ (A-list) ଅଭିନେତା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିପାରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗ ଉପରେ ରହିଛି, କାରଣ 'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି'କୁ 'ହୈୱାନ' ଠାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହା 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ସହ ମଧ୍ୟ କଠୋର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରହିଛି ।

ତରଣ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ମିର୍ଜାପୁର: ଦି ମୁଭି' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୨୭.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ୩୨.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ୩୬.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ୧୭.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ୧୫.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ୧୨.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ୧୦.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି; ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ମୋଟ ଆୟ ୧୫୨.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି' ବିଷୟରେ

'ମିର୍ଜାପୁର: ଦି ମୁଭି' ହେଉଛି ଏକ ଆକ୍ସନ୍-ଥ୍ରିଲର୍ କ୍ରାଇମ୍-ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହାକୁ ପୁନିତ୍ କୃଷ୍ଣା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରମିତ୍ ସିଂହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସଞ୍ଜୟ କପୁର ଏହାର ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ବେଳେ AA ଫିଲ୍ମସ୍ (AA Films) ଏହାର ବିତରକ ଅଟେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏକ୍ସେଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନର ଅଧୀନରେ ରିତେଶ ସିଧୱାନି ଏବଂ ଫରହାନ ଅଖତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି' ରିଭ୍ୟୁ: କ୍ଲାଇମାକ୍ସ କରିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ଦର୍ଶକ

ପରଦାରେ 'ହୈୱାନ'; ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଲା କି ଅକ୍ଷୟ-ସୈଫଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ? ଆସିଲା ରିଭ୍ୟୁ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

MIRZAPUR THE MOVIE
MIRZAPUR THE MOVIE BOX OFFICE DAY 8
ମିର୍ଜାପୁର ଦ ମୁଭି କଲେକ୍ସନ
ମିର୍ଜାପୁର ଦ ମୁଭି
MIRZAPUR THE MOVIE BOX OFFICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.