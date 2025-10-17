MrBeastଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଲେ ଶାହାରୁଖ-ସଲମାନ-ଆମୀର, ଏମିତି କହିଲେ ୟୁଜର୍ସ
ମିଷ୍ଟର ବିଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଏକାସାଙ୍ଗେ ନଜର ଆସିଲେ ଶାହାରୁଖ, ସଲମାନ ଓ ଆମୀର ଖାନ । ଫଟୋ ଭାଇରାଲ । ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ୟୁଜର୍ସ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2025 at 11:24 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମିଷ୍ଟର ବିଷ୍ଟ (ଜିମି ଡୋନାଲ୍ଡସନ୍) ତାଙ୍କର ନୂତନ ଫଟୋ ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ମିଷ୍ଟର ବିଷ୍ଟ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଫଟୋ ସେୟାର କରିନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ 3 ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଖାନ: ଶାହାରୁଖ ଖାନ, ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଆମିର ଖାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଏହି ଫଟୋ ସାଉଦି ଆରବର ରିୟାଦରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଇଭେଣ୍ଟରୁ ଆସିଛି । ମିଷ୍ଟର ବିଷ୍ଟ ଏହି ଫଟୋକୁ ଅକ୍ଟୋବର 16 ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫଟୋରେ, ମିଷ୍ଟର ବିଷ୍ଟ ତିନି ଜଣ ଖାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଫଟୋରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ବାଲ୍କ ସୁଟରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ସଲମାନ ଖାନ ବ୍ଲୁ ସୁଟ୍ ଏବଂ ଆମୀର ଖାନ ଏକ ଇଣ୍ଡୋ-ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପୋଷାକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଫଟୋର କ୍ୟାପସନରେ ମିଷ୍ଟର ବିଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ହେ ଭାରତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କିଛି କରିବା ଉଚିତ ?" ମିଷ୍ଟର ବିଷ୍ଟଙ୍କ ଏହି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ବଲିଉଡର ତିନି ଖାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଏହି ଫଟୋ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଏହି ଫଟୋକୁ ଏକ୍ସ-ମେନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେୟାର କରାଯାଉଛି ।
From Bollywood to YouTube ~ this frame just broke the internet 🔥 #SalmanKhan #MrBeast #SRK #AamirKhan” pic.twitter.com/g62LtRN5R5— 𝗠𝗮𝗮𝘇 (@ibeingMaaz) October 17, 2025
What a legendary frame 💥❤️🔥💥— BeingHaris_ (@MDHARIS7861) October 17, 2025
A Million Dollar Picture ♥️#Latest :- Megastar #SalmanKhan , Aamir khan,Mr Beast & Shahrukh Khan arrive at #JoyForum2025 #RiyadhSeason pic.twitter.com/9UKhghSoKK
ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପରେ, ମିଷ୍ଟର ବିଷ୍ଟ ତିନି ଖାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବର ମିଷ୍ଟର ବିଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଶାହାରୁଖ, ସଲମାନ ଏବଂ ଆମୀର । ମିଷ୍ଟର ବିଷ୍ଟଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସହଯୋଗ ଆଉ କ'ଣ ? ଏହି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କହିରଖୁଛୁ କି, ଜେନେରାଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି (GEA) ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାମହିମ ତୁର୍କି ଅଲ-ଶେଖଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜୟ ଫୋରମ୍ 2025 ରେ ତିନି ଖାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
Latest - Biggest Superstars Shah Rukh Khan , Aamir Khan & Salman Khan clicked with Biggest YouTuber Mr Beast.@MrBeast @iamsrk @AKPPL_Official @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/gimsMi14sK— Shah Rukh Khan Fan Club Pune | SRK FC Pune (@SRKFC_PUNE) October 17, 2025
ଜୟ ଫୋରମ୍ 2025 ରେ ଡାନା ହ୍ୱାଇଟ୍, ଶାକିଲ୍ ଓ'ନିଲ୍, ଟେରି କ୍ରୁସ୍, ଗ୍ୟାରି ଭାୟନରଚୁକ୍, ଲି ଜଙ୍ଗ-ଜେ ଏବଂ ରାୟାନ ସିକ୍ରେଷ୍ଟଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତାରକା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଅଭିଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ, WWE, DAZN, UFC, ସ୍କାଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏବଂ MBC ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ମନୋରଞ୍ଜନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ