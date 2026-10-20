ଦଲେର ମହେନ୍ଦୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ମିକା ସିଂ, କହିଲେ 'ଦାବି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଗୀତ ଗାଇବା ଛାଡିଦେବି'
ମଦ୍ୟପାନ କରି ମଞ୍ଚରେ ପରଫର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବିବାଦରେ ଦଲେର ମେହେନ୍ଦୀ । ସମର୍ଥନରେ ମିକା ସିଂ । ଦାବି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ କଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 20, 2026 at 1:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଦଲେର ମେହେନ୍ଦୀ । ଏହି ଭିଡିଓରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ନଗରର ବିଧାୟକ ସୁବୋଧ ଉନିୟାଲ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଆସି, ଦଲେର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗାଇ ପାରୁନଥିବାରୁ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସେ ଦଲେରଙ୍କ ଉପରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ରାଜନେତାଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ଦଲେରଙ୍କ ଭାଇ ତଥା ଗାୟକ ମିକା ସିଂହ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।
ମଙ୍ଗଳବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖରେ ମିକା ସିଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ଦଲେରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କହିଛନ୍ତି । ଭିଡିଓରେ ମିକା କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଖବର ଦେଖିଲି । ଯାହା ଆପଣମାନେ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 'ଦଲେର ମେହେନ୍ଦୀ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଉଛନ୍ତି' ଏବଂ 'ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବାରୁ ସେ ଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି'। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ: ସେ ଗତ ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ କେବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମଦ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି କି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିରେ ମଦ ପରଷା ଯାଉଥିବାର କିମ୍ବା ପିଆଯାଉଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି କି ?"
'इतना पैसा देकर आपको बुलाया है....', सिंगर दलेर मेहंदी पर भड़के मंत्री, बीच प्रोग्राम मंच पर हंगामा #dalermehndi #singer #kunjapurimela #subodhuniyal @SubodhUniyal1 @dalermehndi खबर के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें https://t.co/7Q252o2NTG https://t.co/lbxuBHENEK— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 19, 2026
ମିକା ସିଂ ପୁନର୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦଲେର ମେହେନ୍ଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଦଲେର 'ପାଜି'ଙ୍କୁ ମଦ ପିଉଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ନା, ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଏପରି କିଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କିପରି ଦାବି କରିପାରିବେ ଯେ ସେ ଠିଆ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ ?"
ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ମିକା ସିଂ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ: ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ କଳାକାରମାନେ କେବଳ କାହାର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଯାଉ । ଆମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଦେଉ—ଯଦି ଆମକୁ ୧୦୪ ଡିଗ୍ରୀ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ତଥାପି ତାହା କିଛି ଫରକ ପକାଏ ନାହିଁ । ଯଦି ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜାଣେ ଯେ ପରଦିନ ପରେ ମୋର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇସାରିଛି, ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି; ସେଥିରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିକ ହେଉ କିମ୍ବା କମ୍, ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ହୁଏତ ଦଲେର ପାଜିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଥାଇପାରେ; ସେ ହୁଏତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା ।"
ମିକା ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, "ହୁଏତ ସେ ଠିଆ ହେବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଗାଇବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥିବେ । ସେ ନିକଟରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ଦଲେର ଭାଇ ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ନ କହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ସତ କହିବାର ଅଧିକାର ମୋର ଅଛି ।"
ସେ କହିଲେ ଯେ ଦଲେରଙ୍କର ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନଥିଲା । ମିକା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, "ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଛି। ସେଠାରେ ଜଣେ ବହୁତ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ; ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସି କଠୋର ଭାବରେ କହିଲେ, 'ତୁମେ ଗାଇ ପାରୁନାହଁ, ତେବେ ଗାଅ ନାହିଁ—ତୁମେ କ’ଣ କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛ ?' ଆମେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଏବଂ କହିଲୁ—'ସାର୍, ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ।' କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଏପରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଉଛନ୍ତି ।" ଏକ ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ମିକା ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଯେକେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି: ଯଦି ଜଣେ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିପାରିବେ ଯେ 'ମୁଁ ଦଲେରଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବାର ଦେଖିଛି', ତେବେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବି ।"
ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ ତାରିଖରେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଟେହରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ 'କୁଞ୍ଜପୁରୀ ମେଳା'ରେ ଦଲେର ମେହେନ୍ଦି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ । ନବରାତ୍ରି ଉତ୍ସବର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହୋଇଥିବା ଏହି ମେଳାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା MLA ସୁବୋଧ ଉନିୟାଲ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ, ଗାୟକଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କଲେ । ଉନିୟାଲ ଦଲେର ମେହେନ୍ଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ, ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଲେର ମେହେନ୍ଦି ମଦ୍ୟପାନ କରି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲେ ।