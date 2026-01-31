ମାୟାବିନୀ ଅନ୍ଧାର ରାତିର କାହାଣୀ କହିବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମିଡ୍ ନାଇଟ', ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ
'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ପରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ହରର ଥ୍ରୀଲର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମିଡ୍ ନାଇଟ'। ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଓ ଅଡିଓ ରିଲିଜ। କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ତାହା ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ହରର ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ର ଆସୁଛି ମିଡ଼ ନାଇଟ । ଏହାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେଲର୍ ରିଲିଜ ହୋଇଯାଇଛି । ମନୁ ଦ୍ବିବେଦୀ ଫିଲ୍ମସ୍ ନିବେଦିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମନୁ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବାବେଳେ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ବି ଆସିବେ ନଜର । ଏଥିରେ ସେ ଦ୍ବୈତ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ବାପା ଏବଂ ପୁଅ ଉଭୟ ଚରିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ।
ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଓ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ 2ଟି ଗୀତ ରହିଥିବାବେଳେ ‘ମାୟାବିନୀ ଏ ଅନ୍ଧାର ରାତି...’ ଶୀର୍ଷକ ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କଦ୍ବାରା ବେଶ୍ ଆଦୃତ। ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଡ. ନିର୍ମଳ ନାୟକ ରଚନା କରିଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ସବୁଠୁ ହଟ୍ ସିଙ୍ଗର ଅସୀମା ପଣ୍ଡା । ଗୀତର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯେପରି ଭୟାନୟ ହୋଇଛି, ଏହାର ସ୍ବର ସଂଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ହୋଇଛି । ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦେଶକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢୀଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୀତ ଏକ ଆତ୍ମାର କାହାଣୀକୁ ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଦର୍ଶାଉଛି । ଅନୁପ ଦ୍ବିବେଦୀଙ୍କ ରଚିତ ଏହି କାହାଣୀରେ ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡ଼ ରଜନୀରଞ୍ଜନ ।
ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ମନୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେବୁ ବ୍ରହ୍ମା, ପ୍ରତିଭା ପଣ୍ଡା, ଅକ୍ଷୟ ବସ୍ତିଆ, ବିରେନ ମିଶ୍ର, ଡାଏନା, ଆଲିଆ, ପ୍ରିୟା, ସସ୍ମିତା ଓ ସୁଧାଂଶୁବାଳା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସହକାରୀ ନିର୍ଦେଶକ ଭୂମିକାରେ ଦାୟିତ୍ବ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ଦାସ । ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଅଜିତ ଦାସ ଥିବାବେଳେ ସମ୍ପାଦନାରେ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର ଏବଂ କୋରିଓଗ୍ରାଫିରେ ରହିଛନ୍ତି ବବି ଇସଲାମ୍ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଚାର ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ହରପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର । ଫେବୃଆରି ୬ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଏହୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା । ଫୁଲ୍ ହରର୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଦେବ ‘ମିଡ୍ ନାଇଟ୍’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ତେବେ ଫିଲ୍ମ ନିଆରା କାହାଣୀ ନେଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଲୋକହ୍କୁ ବେଶ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ।
