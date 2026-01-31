ETV Bharat / entertainment

ମାୟାବିନୀ ଅନ୍ଧାର ରାତିର କାହାଣୀ କହିବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମିଡ୍ ନାଇଟ', ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ

'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ପରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ହରର ଥ୍ରୀଲର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମିଡ୍ ନାଇଟ'। ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଓ ଅଡିଓ ରିଲିଜ। କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ତାହା ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

mid night audio and trailer release
mid night audio and trailer release (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 31, 2026 at 5:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ହରର ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ର ଆସୁଛି ମିଡ଼ ନାଇଟ । ଏହାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେଲର୍ ରିଲିଜ ହୋଇଯାଇଛି । ମନୁ ଦ୍ବିବେଦୀ ଫିଲ୍ମସ୍ ନିବେଦିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମନୁ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବାବେଳେ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ବି ଆସିବେ ନଜର । ଏଥିରେ ସେ ଦ୍ବୈତ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ବାପା ଏବଂ ପୁଅ ଉଭୟ ଚରିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ।

mid night audio and trailer release (ETV Bharat Odisha)

ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଓ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ 2ଟି ଗୀତ ରହିଥିବାବେଳେ ‘ମାୟାବିନୀ ଏ ଅନ୍ଧାର ରାତି...’ ଶୀର୍ଷକ ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କଦ୍ବାରା ବେଶ୍ ଆଦୃତ। ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଡ. ନିର୍ମଳ ନାୟକ ରଚନା କରିଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ସବୁଠୁ ହଟ୍ ସିଙ୍ଗର ଅସୀମା ପଣ୍ଡା । ଗୀତର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯେପରି ଭୟାନୟ ହୋଇଛି, ଏହାର ସ୍ବର ସଂଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ହୋଇଛି । ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦେଶକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢୀଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୀତ ଏକ ଆତ୍ମାର କାହାଣୀକୁ ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଦର୍ଶାଉଛି । ଅନୁପ ଦ୍ବିବେଦୀଙ୍କ ରଚିତ ଏହି କାହାଣୀରେ ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡ଼ ରଜନୀରଞ୍ଜନ ।

mid night audio and trailer release
mid night audio and trailer release (ETV Bharat Odisha)

ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ

ମନୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେବୁ ବ୍ରହ୍ମା, ପ୍ରତିଭା ପଣ୍ଡା, ଅକ୍ଷୟ ବସ୍ତିଆ, ବିରେନ ମିଶ୍ର, ଡାଏନା, ଆଲିଆ, ପ୍ରିୟା, ସସ୍ମିତା ଓ ସୁଧାଂଶୁବାଳା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସହକାରୀ ନିର୍ଦେଶକ ଭୂମିକାରେ ଦାୟିତ୍ବ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ଦାସ । ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଅଜିତ ଦାସ ଥିବାବେଳେ ସମ୍ପାଦନାରେ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର ଏବଂ କୋରିଓଗ୍ରାଫିରେ ରହିଛନ୍ତି ବବି ଇସଲାମ୍ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଚାର ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ହରପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର । ଫେବୃଆରି ୬ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଏହୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା । ଫୁଲ୍ ହରର୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଦେବ ‘ମିଡ୍ ନାଇଟ୍’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ତେବେ ଫିଲ୍ମ ନିଆରା କାହାଣୀ ନେଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଲୋକହ୍କୁ ବେଶ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପରଦାରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ପରୀ', ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଶିଶୁ ନ୍ୟାୟର କାହାଣୀ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ

ବାବୁସାନଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏହି ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଏବେ ଓଲିଉଡରେ କରିବେ ଡେବ୍ୟୁ

'ବର ବଧୂ' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ଡେଟ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ଆସୁଛି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

MID NIGHT TRAILER
MID NIGHT
ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ମିଡ ନାଇଟ
ମିଡ ନାଇଟ
ODIA FILM MID NIGHT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.