ମେଟ୍ ଗାଲା 2026: କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ, ରାଜା ଲୁକରେ ଆସିଲେ ନଜର

ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହର ଏହି ବର୍ଷ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଡିଜାଇନର୍ ମନୀଷ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଚମତ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମେଟ୍ ଗାଲାରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 5, 2026 at 4:55 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହର ଏହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ମେଟ୍ ଗାଲାରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି । ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ୍ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍‌ରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ, ସେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି । କରଣ ଜୋହର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ମେଟ୍ ଗାଲା ଲୁକର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ରାଜା ଲୁକ ଭାରତୀୟ ପରାରମ୍ପରିକ ଝଲକକୁ ପରିବେଷଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ।

୫ ମେ ରେ, କରଣ ଜୋହର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ୨୦୨୬ ମେଟ୍ ଗାଲାର ଚମତ୍କାର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । କରଣ ମେଟ୍ ଗାଲାରେ ଯୋଗଦେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ଚିତ୍ରକର ରାଜା ରବି ବର୍ମାଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ କଳା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପୋଷାକ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ କରଣ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସିନେମା ଏବଂ ପୋଷାକର ପ୍ରେମୀ ହେବାଠାରୁ, ମହାନ ଜିନିଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦି ମେଟ୍ ଗାଲାର ପାହାଚରେ ଠିଆ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୋ ପାଇଁ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେବଳ ଫ୍ୟାଶନ୍ ବିଷୟରେ ନଥିଲା । ଏହା ରାଜା ରବି ବର୍ମାଙ୍କ କାହାଣୀ କହିବା ଓ ତାଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବହନ କରିବା ଏବଂ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ବିଷୟରେ ଥିଲା । । ଏଥର, କାନଭାସରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗତିରେ । ଭାରତ ଏବଂ ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର କଳା ଏବଂ ଆମର କାହାଣୀକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ବିଷୟରେ ଥିଲା ।"

ମନୀଷ ମଲୋହୋତ୍ରାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଶେଷରେ କହିଛନ୍ତି, "ମନୀଷ ମଲୋହୋତ୍ରାଙ୍କ ସହ ତିରିଶ ବର୍ଷର ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ସହଯୋଗ, ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଠି ନୂତନତ୍ୱ କରିବା, ଗର୍ବର ବିଷୟ । ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରତି ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ।"

ଅନନ୍ୟା ବିର୍ଲା ମେଟ୍ ଗାଲା ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି

କରଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନନ୍ୟା ବିର୍ଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମେଟ୍ ଗାଲା ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2026 ମେଟ୍ ଗାଲାରେ ଏକ ବ୍ଲାକ ରଙ୍ଗର ଗାଉନ ସହ ସିଲଭର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ।

ସାଧାରଣତଃ ମେ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହି ବର୍ଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବସନ୍ତ 2026 ପ୍ରଦର୍ଶନୀ "କସ୍ଚ୍ୟୁମ୍ ଆର୍ଟ" ରୁ ନିଆଯାଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ ମେଟ୍ ସିଇଓ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମ୍ୟାକ୍ସ ହୋଲେନ୍ ଦି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କଳା ଇତିହାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଯାତ୍ରାରେ ନେଇଯିବା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ସବୁଠି ସଂଯୋଗ ଦେଖିବେ ।

