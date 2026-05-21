ମେଗା ୧୫୮: ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେମରେ ମେଗାଷ୍ଟାର ପରିବାର, ଚିରଞ୍ଜିବୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଲଞ୍ଚ କଲେ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ
ଚିରଞ୍ଜିବୀଙ୍କ ଭାଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାମାନେ ପୂଜା ସମାରୋହର ଅନେକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 21, 2026 at 4:45 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତେଲୁଗୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜିବୀ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମନାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମେଗା ୧୫୮' ଘୋଷଣା । ଯାହା ବବି କୋଲିଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ । ଯାହାର ଲଞ୍ଚ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ହୋଇଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଗୁରୁବାର, ମେ ୨୧ ତାରିଖରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୂଜା ସେରମନିର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ଶୀର୍ଷକ 'ମେଗା ୧୫୮' ଅଟେ । ଏହା 'ଜନ ନୟାଗନ' ଏବଂ 'ଟକ୍ସିକ' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା କେଭିଏନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଉଛି ।
#KVNTeluguDebut - #Mega158 is going to be THE BIGGEST LAUNCH EVER in INDIAN CINEMA with three towering personalities coming together💥⚡— KVN Productions (@KvnProductions) May 21, 2026
MEGASTAR @KChiruTweets
POWER STAR @PawanKalyan
MEGA POWER STAR @AlwaysRamCharan
Watch #ChiruBobby2 Pooja Ceremony Live now❤️🔥
ନିର୍ମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପୂଜା ସେରମନିର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । କ୍ଲାପବୋର୍ଡର ଫଟୋ ସେୟାର କରିବା ସମୟରେ, ସେମାନେ ଏକ କ୍ୟାପସନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି: "ମେଗା ୧୫୮ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ତିନି ଜଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବ ।" ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ପୱନ କଲ୍ୟାଣଏହା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୬ ମସିହା ମେ ୨୧ ତାରିଖରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୂଜା ସମାରୋହରେ, ସେ ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
A sight that gives goosebumps to every MEGA fan ❤️🔥✨— KVN Productions (@KvnProductions) May 21, 2026
The iconic MEGA BROTHERS,
Megastar @KChiruTweets garu, Powerstar @PawanKalyan garu and @NagaBabuOffl garu grace the grand launch of #KVNTeluguDebut - #Mega158 💥
Watch #ChiruBobby2 Pooja Ceremony Live here!
ପ୍ରଯୋଜନା ସମୟସୂଚୀ ବିଷୟରେ, ମେଗା ୧୫୮ର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ପୂଜା ସମାରୋହର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସମଗ୍ର ଟିମକୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହି ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ସହିତ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରି, ନିର୍ମାତାମାନେ କ୍ୟାପସନ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି: "*ପୂଜା* ସମାରୋହରୁ ହିଁ ଏକ ମହାନ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । କେଭିଏନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ - ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରେ କେଭିଏନ୍ଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ, ମେଗାଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜିବୀ *ଗାରୁ* ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ - ଏକ ଚମତ୍କାର *ପୂଜା* ସମାରୋହ ସହିତ ମହାନ ଶୈଳୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । 'ଚିରୁ-ବବି' ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସୁଟିଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ।"
A new wave of charm joins the MEGA storm 🌪️❤️🔥— KVN Productions (@KvnProductions) May 21, 2026
Welcoming the lovely #AnaswaraRajan to the world of #Mega158 💥#KVNTeluguDebut - #ChiruBobby2 Launched Grandly 🔥
A @dirbobby Film 🪓
ନିର୍ମାତାମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ, *ମେଗା ୧୫୮* ର ସୁଟିଂ ଆସନ୍ତାକାଲି - ୨୨ ମ, ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମାଲାୟଲମ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନସ୍ୱରା ରାଜନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । 'ଜେଲର' ଫେମ୍ ବିଜୟ କାର୍ତ୍ତିକ କନ୍ନନ ଏହି ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଥମନ ଏସ୍ ସଂଗୀତ ସଂଗୀତକାର। ଆନ୍ଥୋନି ଏଲ୍. ରୁବେନ୍ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ କୋଲ୍ଲା ଅଭିନାଶ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଭେଙ୍କଟ କେ. ନାରାୟଣ 'ମେଗା ୧୫୮' ର ପ୍ରଯୋଜକ ।
THE MOST POWERFUL MEGA CLAP 😍❤️🔥🎬— KVN Productions (@KvnProductions) May 21, 2026
Powerstar @PawanKalyan garu sounded the FIRST CLAP on Megastar @Kchirutweets garu for #KVNTeluguDebut - #Mega158 💥💥💥
A @bobbykolli film 🪓
'ମେଗା ୧୫୮' ରେ ମେଗାଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜିବୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ପ୍ରିୟମଣି ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ। ଏହା KVN ପ୍ରଡକ୍ସନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହଯୋଗ; ବ୍ୟାନର ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟଙ୍କ 'ଜନ ନାୟକନ' ଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ