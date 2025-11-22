ପରଦାରେ 'ମସ୍ତି 4-120 ବାହାଦୂର' ଟକ୍କର, ଓପନିଂ ଡେ'ରେ କିଏ ମାରିଲା ବାଜି ?
'ମସ୍ତି ୪' ଏବଂ '୧୨୦ ବାହାଦୂର' ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନଭେମ୍ବର ୨୧ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଲା ଓ କିଏ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କଲା?ଜାଣନ୍ତୁ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 22, 2025 at 1:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନଭେମ୍ବର ୨୧ ଶୁକ୍ରବାର, ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ '120 ବାହାଦୂର' ଏବଂ 'ମସ୍ତି 4' ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । '120 ବାହାଦୂର' ଫିଲ୍ମରଟି ଯୁଦ୍ଧ-ଥିମର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 'ମସ୍ତି 4' ଏକ ଆଡଲ୍ଟ କମେଡି ଫିଲ୍ମ । '120 ବାହାଦୂର'ରେ ଫରହାନ୍ ଅଖତର ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ 'ମସ୍ତି 4'ରେ ବିବେକ ଅବରୋଏ, ଆଫତାବ ଶିବଦାସାନୀ ଏବଂ ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ '120 ବାହାଦୂର' କୁ ପଛରେ ପକାଇଛି 'ମସ୍ତି 4' । ଫିଲ୍ମ କେତେ ରୋଜଗାର କରିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ,
'120 ବାହାଦୂର' ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେକ୍ସନ
ଫରହାନ ଅଖତାରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଯୁଦ୍ଧ-ଆଧାରିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର '120 ବାହାଦୂର' ରଜନୀଶ ଘାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ରେଜାଙ୍ଗ ଲା ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଫରହାନ ଅଖତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମୋସନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ବଲିଉଡ୍ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରିମିୟରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଦିନ 2.35 କୋଟି କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଯଦିଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦୃଢ଼ ଓପନିଂ କରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫରହାନ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ (2.19 କୋଟି) ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡକୁ ୧୨୦ ବାହାଦୂର ସହ ଭାଙ୍ଗିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: '୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା ଶାହାରୁଖଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ ସମସ୍ତେ', ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ ବିବେକ ଅବରୋଏ ?
'ମସ୍ତି ୪' ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେକ୍ସନ
ହିଟ୍ କମେଡି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ସିକ୍ୱେଲ୍ 'ମସ୍ତି ୪' ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡଲ୍ଟ କମେଡି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପୁଣି ଥରେ ବିବେକ ଅବରୋଏ, ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ ଏବଂ ଆଫତାବ ଶିବଦାସାନୀ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ମିଲାପ ଜାଭେରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ମସ୍ତି ୪' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 4.85 କୋଟି ରୋଜଗାର କରି '120 ବାହାଦୂର'କୁ ପଛରେ ପକାଇଛି । 2004ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ମସ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 1.80 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ୨୦୧୩ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମସ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 12.50 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ 2016 'ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମସ୍ତି' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 2.65 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି ଯେ ମସ୍ତି ୪ ଏବଂ ୧୨୦ ବାହାଦୂର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 50 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ