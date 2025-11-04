'ମସ୍ତି ୪' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍, ବିବେକ-ରିତେଶ-ଆଫତାବଙ୍କ କମେଡି ତଡକା ଲଗାଇବେ ତୁଷାର-ଅର୍ଶଦ
ପୁଣି ମସ୍ତି ଅନ୍ଦାଜ ସହ ଫେରୁଛନ୍ତି ବିବେକ-ରିତେଶ-ଆଫତାବ । ଆସିଲା 'ମସ୍ତି ୪' ଟ୍ରେଲର । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ ?
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିବେକ ଓବେରୟ, ଆଫତାବ ଶିବଦାସାନୀ ଏବଂ ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ କ୍ଲାସିକ୍ କମେଡି ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ 'ମସ୍ତି 4' ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ସହ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଲୋକପ୍ରିୟ ବୟସ୍କ କମେଡି ଫିଲ୍ମ, ମସ୍ତି 4 ର ଟ୍ରେଲର ଆଜି, ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିରେ ଦୁଇ ନୂତନ ମୁହଁ ଏବଂ ଜଣାଶୁଣା ଚରିତ୍ର, ଅର୍ଶଦ ୱର୍ଶି ଏବଂ ତୁଷାର କପୁରଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି । 2004 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି । ତେବେ ଏହା କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ , ଜାଣନ୍ତୁ...
ମସ୍ତି 4 ଟ୍ରେଲର
ମିଲାପ ମିଲାନ ଜାଭେରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ମସ୍ତି 4 ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ସାହଜନକ ସଙ୍ଗୀତ, ରଙ୍ଗୀନ ସିନ୍ ରହିଛି । ଫିଲ୍ମର ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ "ଲଭ୍ ଭିସା" ଏବଂ ତିନି ତାରକାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଏହାକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କମେଡି ଯାତ୍ରା କରିଥାଏ । ମସ୍ତି ୪ ପୁଣିଥରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମସ୍ତି ପରି ସମାନ ମସଲା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଅର୍ଥ ଥିବା ସଂଳାପ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଛି । ରିତେଶ, ବିବେକ ଏବଂ ଆଫତାବଙ୍କ ସହ ଗୋଲମାଲର ତୁଷାର କପୁରଙ୍କ ମୌନ ଚରିତ୍ର ମସ୍ତି 4 ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେ କମେଡି ମାଷ୍ଟର ଅର୍ଶଦ ୱର୍ଶି ମଧ୍ୟ ନିଜର କମେଡି ଶୈଳୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ । ମସ୍ତି 4 ର ଟ୍ରେଲର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ବୟସ୍କ ଫିଲ୍ମ ।
କେବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ?
ମସ୍ତି ୪ ଫେବୃଆରୀ ୨୯, ୨୦୨୪ ରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମିଲାପ ଜାଭେରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଯାହାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଏବଂ ମାରୁତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ମାଲିକ ଅଶୋକ ଠାକେରିଆ ମସ୍ତି ୪ ପାଇଁ ଏ. ଝୁନଝୁନୱାଲା ଏବଂ ଏସ.କେ. ଆହଲୁୱାଲିଆଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ।
ଫିଲ୍ମଟି କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ?
ମସ୍ତିର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ୨୦୦୪ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୧୩ ରେ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମସ୍ତି (ଭାଗ ୨), ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ୨୦୧୬ ରେ, ବିବେକ, ରିତେଶ ଏବଂ ଆଫତାବଙ୍କ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଗ୍ରେଟ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମସ୍ତି (ଭାଗ ୩) ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ମସ୍ତିର ତିନୋଟି କିସ୍ତି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହିଟ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଏବେ, ଦେଖାଯାଉ 'ମସ୍ତି ୪' ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କେତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବ ? ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
