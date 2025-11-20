'୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା ଶାହାରୁଖଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ ସମସ୍ତେ', ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ ବିବେକ ଅବରୋଏ ?
ବିବେକ ଅବରୋଏ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଶାହରୁଖଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିବେକ ଅବରୋଏ ପୁଣିଥରେ ତାଙ୍କ ବୟାନ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ 2050 ସୁଦ୍ଧା ଲୋକମାନେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ । ବିବେକ ଅବରୋଏ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବୟସ୍କ କମେଡି ଫିଲ୍ମ "ମସ୍ତି 4" ର ପ୍ରମୋସନ ସମୟରେ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିବେକ ଅବରୋଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଲିଉଡରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ନାମ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତା'ପରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି । ଏହି ଆଧାରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୋସନ ସମୟରେ ବିବେକ ଅବରୋଏ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିବେକ ଓବେରୟ ସେହି ଦିନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପରି ମେଗାଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରୁ ଲିଭିଯିବେ । ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ନିଜର ମତାମତ ସେୟାର କରି ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି, "୧୯୬୦ ଦଶକରେ କାମ କରିଥିବା ଅଭିନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ? ଆଜି ଏହା ବିଷୟରେ କାହାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କେହି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ।" ସେ ଏହା ପରେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "୨୦୫୦ ମସିହାରେ, ଲୋକମାନେ ହୁଏତ କହିବେ, 'ଶାହାରୁଖ ଖାନ କିଏ ?'"
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଏହା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏପରିକି ରାଜ କପୁରଙ୍କ ପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ । ସେ କହିଥିଲେ, "ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ପଚାରିପାରନ୍ତି, 'ରାଜ କପୁର କିଏ ?' ତୁମେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିନେମାର ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଚାର, ତେବେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଜାଣି ନଥିବେ ଯେ ରାଜ କପୁର କିଏ ଥିଲେ । ତେଣୁ, ହୁଏତ ଇତିହାସ ତୁମକୁ କିଛି କହିବ ନାହିଁ ।"
ବିବେକ ଅବରୋଏଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିବେକଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ "କେସରୀ ବୀର" ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବିବେକ "ମସ୍ତି 4" ରିଲିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଆସନ୍ତାକାଲି ନଭେମ୍ୱର 21ରେ ରିଲିଜ ହେବ । ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମିଲାପ ଜାଭେରୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ବଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଷ୍ଟାର ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ, ଅଫତାବ ଶିବସଦାନି ଏବଂ ବିବେକ ଅବରୋଏ ପୁଣି ହସାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହା ପରେ ସେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ପୌରାଣିକ ମହାକାବ୍ୟ "ରାମାୟଣ" ରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖାଯିବେ ।
