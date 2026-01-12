93 ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବେ ରାନୀ, 'ମର୍ଦାନୀ 3' ଦମଦାର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ
ଆଜି ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ 30 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ମର୍ଦାନୀ 3' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ । ଯାହା ଦେଖି ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ।
Published : January 12, 2026 at 3:23 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୧୨ରେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ୧୯୯୬ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ଅବସରକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଅପରାଧିକ ଆକ୍ସନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, 'ମର୍ଦାନୀ ୩' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ପୁଣି ଥରେ କଠୋର ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶିବାନୀ ଶିବାଜୀ ରୟ ଭୂମିକାରେ ଫେରୁଛନ୍ତି । ରାନୀ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
'ମର୍ଦାନୀ ୩' ଟ୍ରେଲର
'ମର୍ଦାନୀ ୩' ର ଟ୍ରେଲର ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ 3 ମିନିଟ୍ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ଭୟଙ୍କର । ଜଣେ ଯୁବତୀ ଅପହରଣ ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି । ତା’ପରେ, ସ୍କ୍ରିନରେ ଏକ ଧାଡ଼ି ଦେଖାଯାଏ ଯାହା ଘୋଷଣା କରେ ଯେ ଦେଶରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ଯୁବତୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି । କାହାଣୀଟି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବୁଲନ୍ଦସହରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ତା’ପରେ ଖାକି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି NIAରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଏଥର ଏକ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ । ରାନୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ମାମଲା ଜରୁରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଛୁଟି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଟ୍ରେଲରଟି ତାଙ୍କ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଗତ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କର ତାଲିକା ମାଗିଥାଏ । ଟ୍ରେଲରଟି ତା’ପରେ ରାନୀଙ୍କୁ ଝିଅଟିକୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ମହିଳା ଆମ୍ମାଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଦେଖାଏ ଏବଂ ଝିଅମାନେ କିପରି ଏବଂ କାହିଁକି ଦେଶରୁ ନିଖୋଜ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ । ଅପହୃତ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବହାରକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ହୋମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ୟଶ ରାଜ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆଦିତ୍ୟ ଚୋପ୍ରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ବିଦ୍ୟାୱାନୀଙ୍କ ସହ-ପ୍ରଯୋଜିତ । ଏହାର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଏବଂ ସଂଳାପ ଆୟୁଷ ଗୁପ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅଭିରାଜ ମିନାୱାଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ପ୍ରଥମ ଭାଗ "ମର୍ଦାନୀ" 2014 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥିଲା । 5 ବର୍ଷ ପରେ 2019 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ଗୋପୀ ପୁଥରାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଉଭୟ ଭାଗ ଦର୍ଶକ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଟ୍ରେଲର ଦେଖି ବିଚାର କଲେ, ତୃତୀୟ ଭାଗ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
