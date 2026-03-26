ଓଟିଟି ରିଲିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ 'ମର୍ଦାନୀ 3', କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ ? ଜାଣନ୍ତୁ
ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପରେ ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ମର୍ଦାନୀ 3' ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ ? ଜାଣନ୍ତୁ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 26, 2026 at 5:12 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଏକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ଅଭିନୀତ କ୍ରାଇମ ଫିଲ୍ମ 'ମର୍ଦାନୀ 3' ଶେଷରେ ଓଟିଟିରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାକି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଶିବାନୀ ଶିବାଜୀ ରୟଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଦେଖି ନାହାଁନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର କ୍ରାଇମ୍ ଡ୍ରାମାକୁ ପୁଣିଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଘରେ ବସି ନେଇପାରିବେ ମଜା ।
'ମର୍ଦାନୀ 3' କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ ?
ମାର୍ଚ୍ଚ 27, 2026 ରେ ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ କ୍ରାଇମ ଥ୍ରୀଲର ପ୍ରିମିୟର୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ରିଲିଜ୍ ବଲିଉଡର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରିଲିଜ୍ ସମୟ ଅନୁସରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି ଜାନୁଆରୀ 30 ରେ ରିଲିଜର ପ୍ରାୟ ଆଠ ସପ୍ତାହ ପରେ ଓଟିଟିରେେ ଆସୁଛି। ମର୍ଦାନି 3 କେବଳ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ । ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାଟ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅଧିକାରର ମାଲିକ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକମାତ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭାରତରେ ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକକାଳୀନ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ବଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଡବ୍ ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ଏକାଧିକ ଭାଷା ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ ।
ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ହୋମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ୟଶ ରାଜ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆଦିତ୍ୟ ଚୋପ୍ରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ବିଦ୍ୟାୱାନୀଙ୍କ ସହ-ପ୍ରଯୋଜିତ । ଏହାର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଏବଂ ସଂଳାପ ଆୟୁଷ ଗୁପ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅଭିରାଜ ମିନାୱାଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ପ୍ରଥମ ଭାଗ "ମର୍ଦାନୀ" 2014 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥିଲା । 5 ବର୍ଷ ପରେ 2019 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ଗୋପୀ ପୁଥରାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ତୃତୀୟ ଭାଗ ବି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ