ଓସ୍କାର 2027ରେ ଭାରତର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫାଇନାଲ୍, ମରାଠୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଗୋନ୍ଧାଲ' ମନୋନୀତ
ଓସ୍କାର 2027ରେ ଭାରତର ଅଫିସିଆଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭାବେ ମରାଠୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଗୋନ୍ଧାଲ' ମନୋନୀତ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2026 at 4:13 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୨୦୨୭ ଓସ୍କାର୍ ପୁରସ୍କାର ରେସରେ ସାମିଲ ହେଲା ଭାରତ । ଅଫିସିଆଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭାବେ ମରାଠୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଗୋନ୍ଧାଲ' ମନୋନୀତ ହୋଇଛି । 'ଫିଲ୍ମ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି । ଚୟନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପି. ଶେଷାଦ୍ରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୩୩ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ତାଲିକା ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଓସ୍କାର୍ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କେତୋଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାମିଲ ଥିଲା ?
୨୦୨୭ ଓସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମୋଟ ୩୩ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ୧୪ଟି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଥିଲା । ଏଥିରେ ମରାଠୀ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ଗୁଜରାଟୀ ଭାଷାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ୪ଟି ଲେଖାଏଁ; ତାମିଲ ଭାଷାରୁ ୩ଟି; ଏବଂ ମାଲାୟାଲମ୍ ଓ ନାଗାମିଜ୍ ଭାଷାରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାମିଲ ଥିଲା । ଏହି ତାଲିକାରେ ଗୋଟିଏ ମୂକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ତଥାପି, 'ଗୋନ୍ଧାଲ୍' (Gondhal) କୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ।
'ଗୋନ୍ଧାଲ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସନ୍ତୋଷ ଦାବଖର ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଲେଖକ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୧୪ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । 'କାନ୍ତାରା: ଚ୍ୟାପ୍ଟର ୧' ସହ ଏହାର ଟିଜର୍ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ସାଉଥର ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇଲୈୟାରାଜା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ସନ୍ତୋଷ ଦାବଖରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଗ୍ରାମୀଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହାର କାହାଣୀ ଏକ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ପାରମ୍ପାରିକ ରୀତିନୀତିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ରାତିର ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ।
ପୂର୍ବରୁ ପାଇସାରିଛି ଏହି ଆୱାର୍ଡ
'ଗୋନ୍ଧାଲ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୫୬ତମ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (୨୦୨୫)ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପାଇଁ 'ସିଲଭର୍ ପିକକ୍ ଆୱାର୍ଡ' (Silver Peacock Award) ଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହା ସହ ଏହା ୧୭ତମ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (୨୦୨୬)ରେ 'ଫିପ୍ରେସି' (FIPRESCI) ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା । ପୁଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (PIFF) (୨୦୨୬)ରେ ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର୍ - ଉଭୟ ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହା ୨୨ତମ 'ଥର୍ଡ ଆଇ ଏସିଆନ୍' ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (୨୦୨୬)ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା ।