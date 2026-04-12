ଆରପାରିରେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଆଶା ଭୋଁସଲେ; ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
୯୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆଶା ଭୋଁସଲେ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ।
Published : April 12, 2026 at 2:05 PM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ବରିଷ୍ଠ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଲା ସଂଗୀତ ଜଗତ । ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ । ୯୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି ।
भारतातील सर्वात ख्यातनाम आणि अष्टपैलू आवाजांपैकी एक असलेल्या आशा भोसले जी यांच्या निधनाने अतिशय दुःख झाले. त्यांच्या अनेक दशकांच्या अद्वितीय संगीत प्रवासाने आपल्या सांस्कृतिक वारशाला समृद्ध केले आणि जगभरातील असंख्य लोकांच्या मनाला स्पर्श केला. भावपूर्ण गीतांपासून ते जोशपूर्ण… pic.twitter.com/JsjoxbdCCt— Narendra Modi (@narendramodi) April 12, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି," ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ ସ୍ୱରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ । ଦଶନ୍ଧି ଧରି ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅଗଣିତ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି। ଆତ୍ମାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏକ ଅନନ୍ତ ଆଲୋକ ଥିଲା । ମୁଁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଆଲୋଚନାର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ରଖିବି । ତାଙ୍କ ପରିବାର, ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସମବେଦନା । ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିବେ । ତାଙ୍କ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବ।"
तीन वर्षांपूर्वी धडाक्यात नव्वदी साजरी करणार्या ज्येष्ठ गायिका, पद्मविभूषण, महाराष्ट्र भूषण आशाताई भोसले यांच्या निधनाचे वृत्त अतिशय दु:खद आहे. त्यांच्या निधनाने मंगेशकर घराण्यातील लतादिदींनंतर आणखी एक तारा निखळला आहे. सुरांची सुंदर बाग आज उजाड झाली.— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 12, 2026
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି," ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ ପ୍ରବୀଣ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କ ପରଲୋକ ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ । ମାତ୍ର ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ତାଙ୍କର 90ତମ ଜନ୍ମଦିନ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ସହିତ, ଲତା ଦିଦିଙ୍କ ପରେ ମଙ୍ଗେସକର ପରିବାରର ଆଉ ଏକ ତାରା ଅସ୍ତ ହୋଇଛି। ସୁରର ସେହି ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ଏବେ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଶାତାଇଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ସଙ୍ଗୀତର ଆତ୍ମା ଥିଲା । "ତୋରା ମନ ଦର୍ପଣ କହଲାୟେ" ଭଳି ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ପର୍ଶକାରୀ ଗୀତଠାରୁ "ଖାଲସା" ଭଳି ଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସହ ଜଡ଼ିତ । ସେ ଭକ୍ତି ଗୀତ, ନାଟ୍ୟ ସଂଗୀତ, ଗଜଲ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂଲୋକ ଗୀତ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଛାପ ଛାଡିଥିଲେ।"
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି," ମରାଠୀ, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 20ଟି ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ 12,000ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଗାଇଥିବା ଆଶାତାଇଙ୍କୁ "ବାଂଲା ବିଭୂଷଣ" ପରି ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା "ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂଷଣ" ପରି ଏକ ଉପାଧି । ଏପରି ଜଣେ ବହୁମୁଖୀ ଗାୟିକା, ଯିଏ ଏତେ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଆଉ ଫେରିବେ ନାହିଁ । ନିକଟରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେଡିଓ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକାଠି ଥିଲୁ, ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ "ଅଭି ନା ଜାଓ ଛୋଡକର..." ଗାଇବାକୁ ଜିଦ୍ କରିଥିଲେ, ମଜାରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, "ଦେଖ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ ଗାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି ।" ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି । ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ତାଙ୍କ ଅଗଣିତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ ।"