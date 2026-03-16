'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ସହ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ; ହରର୍ କମେଡିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲା ଫିଲ୍ମର ଟିଜର, ଏହି ଦିନ ହେବ ରିଲିଜ
ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମ କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 16, 2026 at 11:04 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'କର୍ମ' ପରେ ଆଉ ଏକ ଦମଦାର ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ସହ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ପର ଠାରୁ ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିରହିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ହେବା ସହ ପରଦାକୁ କେବେ ଆସିବ ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ବେଶ ପଦସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଟିଜର
1.49 ସେକେଣ୍ଡର ଟିଜର ଏକ ହେବଲିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଯେଉଁଥିରେ ପାଉଁଜି ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । ତାପରେ ମନ୍ମୟ ଦେ, ସନୋଜ ଓ ସାର୍ଥକଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ । ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପାଉଁଜି ସ୍ୱର କାହାର ନେଇ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି । ଏହା ପରେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏକ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, କେଜାଣି କାହିଁ ମୋତେ ଏହି ଜାଗା ବାରି ଭଲ ଲାଗିଲାଣି । ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଜାଗାକୁ ଆଗରୁ ବି ଆସିଛି । ଏହା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ହରର ସହ କମେଡି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଟିଜର ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଛି । ଟିଜରର ଶେଷରେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଫିଲ୍ମ ମେ 1 ତାରିଖରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ।
ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଟିଜର ଦେଖି ଫିଦା ଦର୍ଶକ । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଟିଜରଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା । ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ହରର୍ କମେଡି ପରି ଲାଗୁଛି । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭୁଲ ଭୁଲୈୟା 2 ର ଟିଜର ଦେଖୁଛି ବିଶେଷକରି ରାଜା ସାହବଙ୍କ କୋଠରୀରେ 'ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ' ଚରିତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ଭଳି ମୋତେ ଲାଗୁଛି । ବହୁତ ବଢିଆ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚମତ୍କାର ହେଇଛି ଟିଜର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ସିନେମା 20 କୋଟି ନିଶ୍ଚିତ କମାଇବ । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ୍ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁପର ହିଟ୍ ଟିଜର୍ । ଘୁସବମ୍ପସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ସମସ୍ତ ଟିମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ବିଶେଷକରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ।
'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମକୁ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଣବ ରଥ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଅତିରିକ୍ତ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ରଚନାରେ ଦାୟିତ୍ଵ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ । 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ର ସଙ୍ଗୀତକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି 5 ଜଣ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ,ଅନୁରାଗ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଂଗୀତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନୁରାଗ ପଣ୍ଡା ଓ ରୌମ୍ୟ ରାଜ ପ୍ରଧାନ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ, ମନ୍ମୟ ଦେ, ସାର୍ଥକ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଦ୍ଵିପାନ୍ଵିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଭୂମିକାଙ୍କ ସମେତ ହର ରଥ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ, ସୋମା ହୋତା ଓ ଭକ୍ତି ଦାସ, ପିହୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟର ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୂମିକା ଦାଶ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ କୁମାର, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ ଓ ମନ୍ମୟ ଦେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ଅନୁପମଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କାମ କରୁଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ