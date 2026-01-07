ଜାନୁଆରୀରେ ରିଲିଜ ହେବନି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ', କାରଣ କହିଲେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀରେ ରିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସ୍ଥିଗତ ରହିଛି । ହେଲେ କାହିଁକି ? ସେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଘୋଷଣା ପରଠାରୁ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଆସିଛି । ଏଥିସହ ଦର୍ଶକ ଉତ୍ସାହର ସହ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିରହିଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ଡେଟ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଗତବର୍ଷ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ରିଲିଜ ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀରେ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ହେଲେ ଫିଲ୍ମ ଜାନୁଆରୀରେ ରିଲିଜ ହେବ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ତେବେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ କାହିଁକି ବିଳମ୍ୱ ହେଉଛି ସେନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ।
'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍
ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର । ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ । ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀରେ ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ ରିଲିଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ । ହେଲେ ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ VFX ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଯାହାର କାମ ଆହୁରି ରହିଛି । ଆମେ ଫିଲ୍ମକୁ ଭଲଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ । ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ ଅଫ ପୁରୀ, କର୍ମ ପରି ଫିଲ୍ମ ପରେ ଆମେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ବି ଭଲଭାବେ ପରଦାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ନୂଆ ରିଲିଜ ତାରିଖ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରିବୁ । ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ । 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଯାଦୁ ସହ ଯୋଡି ରୁହନ୍ତୁ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ ।''
'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମକୁ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଣବ ରଥ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଅତିରିକ୍ତ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ରଚନାରେ ଦାୟିତ୍ଵ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ । 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ର ସଙ୍ଗୀତକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି 5 ଜଣ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ,ଅନୁରାଗ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଂଗୀତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନୁରାଗ ପଣ୍ଡା ଓ ରୌମ୍ୟ ରାଜ ପ୍ରଧାନ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ, ମନ୍ମୟ ଦେ, ସାର୍ଥକ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଦ୍ଵିପାନ୍ଵିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଭୂମିକାଙ୍କ ସମେତ ହର ରଥ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ, ସୋମା ହୋତା ଓ ଭକ୍ତି ଦାସ, ପିହୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟର ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୂମିକା ଦାଶ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ କୁମାର, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ ଓ ମନ୍ମୟ ଦେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ଅନୁପମଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କାମ କରୁଛନ୍ତି ।
