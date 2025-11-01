'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ସହ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ରିଲିଜ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 1, 2025 at 7:32 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଡ଼ିଆ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ପର ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଛି । ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜା ତାରିଖ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ ?
'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ଆଉଟ୍
ପୂର୍ବରୁ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଫିଲ୍ମର କିଛି ଘୋଷଣା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ (ଅକ୍ଟୋବର 31)ରେ ସେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ଦ୍ୱିପାନ୍ୱୀତ, ସନୋଜ, ମନ୍ମୟ ଦେ ଓ ଭୂମିକା ଦାଶଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦ୍ୱିପାନ୍ୱୀତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନୂଆ ଅବତାର ବାବା ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବାକି ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ କିଏ ସିନ୍ଦୁକ ତ କିଏ ଏକ ମାସ୍କ ଧରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପଛ ଏକ ଝରକାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏଥିରୁ ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ହରର କମେଡି ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି । ଯାହା ଦେଖିବା ମଜାଦାର ରହିବ ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ଏଥିସହ ପୋଷ୍ଟରରେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ (2026) ଜାନୁଆରୀରେ ରିଲିଜ ହେବ । ଏହି ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଅନୁପମ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଅପେକ୍ଷା ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଉଛି । ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋଷ୍ଟର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି । ସଂଗୀତ, ପାଗଳାମି ଏବଂ ଯାଦୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନଥିଲା । ଏହି ଜାନୁଆରୀରୁ ହରର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ।''
'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମକୁ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଣବ ରଥ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଅତିରିକ୍ତ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ରଚନାରେ ଦାୟିତ୍ଵ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ । 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ର ସଙ୍ଗୀତକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି 5 ଜଣ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ,ଅନୁରାଗ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଂଗୀତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନୁରାଗ ପଣ୍ଡା ଓ ରୌମ୍ୟ ରାଜ ପ୍ରଧାନ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ, ମନ୍ମୟ ଦେ, ସାର୍ଥକ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଦ୍ଵିପାନ୍ଵିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଭୂମିକାଙ୍କ ସମେତ ହର ରଥ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ, ସୋମା ହୋତା ଓ ଭକ୍ତି ଦାସ, ପିହୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟର ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୂମିକା ଦାଶ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ କୁମାର, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ ଓ ମନ୍ମୟ ଦେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ଅନୁପମଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କାମ କରୁଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ