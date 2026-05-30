30 ଦିନରେ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଜଲୱା ଜାରି, କଲାଣି ଏତେ କଲେକ୍ସନ
'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ରିଲିଜର 30 ଦିନରେ ଜଲୱା ଜାରି ରଖିଛି । ତେବେ ଫିଲ୍ମ କେତେ କଲାଣି କଲେକ୍ସନ ? ଜାଣନ୍ତୁ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 30, 2026 at 11:13 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ରିଲିଜର 30ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଫିଲ୍ମ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଲୋକେ ଆଜି ବି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଥିଏଟରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଠାରୁ ସକାାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି । ଏଥିସହ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି । ନିର୍ମାତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ତେବେ 30 ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ କେତେ କଲାଣି କଲେକ୍ସନ ? ଜାଣନ୍ତୁ,
ନିର୍ମାତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 4.14 କୋଟି କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୨୧.୫୧ ଲକ୍ଷ ଆୟ କରିଥିଲା । 10 ଦିନରେ 2.07 କୋଟି କରିଥିଲା । 15 ଦିନରେ 3 କୋଟି ଛୁଇଁଲା । ଏବେ 30 ଦିନରେ 4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି । ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଜକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ରୋଜଗରା କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କହିରଖୁଛୁ କି, ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର 25 ଦିନ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ନିର୍ମାତା ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥିଲେ । କେକ୍ କାଟି ଫିଲ୍ମର ଟିମ୍ ଓ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମିସି ଏହି ସଫଳତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ।
'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମକୁ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଣବ ରଥ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଅତିରିକ୍ତ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ରଚନାରେ ଦାୟିତ୍ଵ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ । 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ର ସଙ୍ଗୀତକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି 5 ଜଣ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ,ଅନୁରାଗ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଂଗୀତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନୁରାଗ ପଣ୍ଡା ଓ ରୌମ୍ୟ ରାଜ ପ୍ରଧାନ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ, ମନ୍ମୟ ଦେ, ସାର୍ଥକ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଦ୍ଵିପାନ୍ଵିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଭୂମିକାଙ୍କ ସମେତ ହର ରଥ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ, ସୋମା ହୋତା ଓ ଭକ୍ତି ଦାସ, ପିହୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟର ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୂମିକା ଦାଶ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ କୁମାର, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ ଓ ମନ୍ମୟ ଦେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ଅନୁପମଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କାମ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' କ୍ରେଜ; 15 ଦିନରେ 3 କୋଟି ପାର୍, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ଅନୁପମ
ଥିଏଟରରେ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' କ୍ରେଜ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କଲା ଏତେ ରୋଜଗାର
ପରଦାରେ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ'; ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହାଉସପୁଲ୍ ଶୋ', ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଏମିତି କହିଲେ ଦର୍ଶକ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ