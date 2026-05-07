ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଜଲୱା, 5 ଦିନରେ କଲା 1 କୋଟି ପାର୍
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' କ୍ରେଜ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ରିଲିଜର 5ମ ଦିନରେ 1 କୋଟି ପାର୍ କରି ବନିଲା ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଓଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 7, 2026 at 10:06 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପରଦାରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' କ୍ରେଜ । ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ରିଲିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଠାରୁ ଶୋ' ହାଉସଫୁଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିପୁଳ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି । ରିଲିଜର 5ମ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ବନିଛି 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ଓ 'ଚାରିଧାମ' ପରେ ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଓଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ।
ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ନିର୍ମାତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ନସ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ସେୟାର କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟରରେ ଫିଲ୍ମର ଆୟ 5ମ ଦିନରେ 1.07 କୋଟି କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ମନ୍ତ୍ର କାମ କଲା । 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନିଜର ଯାଦୁ ଦେଖାଇଛି, ମାତ୍ର 5 ଦିନରେ 1 କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । କଡ଼ା କଥା ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ମନ୍ତ୍ର ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେଉଛି ।''
3ୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ
'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ଏକ ସପ୍ତାହରେ ମୋଟ 7.15 କୋଟି ଆୟ କରି ପ୍ରଥମ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବନିଥିଲା । ସେହିପରି 'ଚାରିଧାମ' ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତରେ 6.38 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ବନିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ।
'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମକୁ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଣବ ରଥ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଅତିରିକ୍ତ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ରଚନାରେ ଦାୟିତ୍ଵ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ । 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ର ସଙ୍ଗୀତକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି 5 ଜଣ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ,ଅନୁରାଗ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଂଗୀତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନୁରାଗ ପଣ୍ଡା ଓ ରୌମ୍ୟ ରାଜ ପ୍ରଧାନ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ, ମନ୍ମୟ ଦେ, ସାର୍ଥକ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଦ୍ଵିପାନ୍ଵିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଭୂମିକାଙ୍କ ସମେତ ହର ରଥ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ, ସୋମା ହୋତା ଓ ଭକ୍ତି ଦାସ, ପିହୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟର ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୂମିକା ଦାଶ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ କୁମାର, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ ଓ ମନ୍ମୟ ଦେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ଅନୁପମଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କାମ କରିଛନ୍ତି ।.ସମୁଦାୟ ୫ଟି ଗୀତକୁ ୫ ଜଣ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ପପୁ ପମ୍ ପମଙ୍କ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି । ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ