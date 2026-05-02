ETV Bharat / entertainment

ଥିଏଟରରେ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' କ୍ରେଜ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କଲା ଏତେ ରୋଜଗାର

ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ବମ୍ପର ରୋଜଗାର କଲା ଫିଲ୍ମ । ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ କଲେକ୍ସନ...

author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 2, 2026 at 5:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ପରଦାକୁ ଆସିଛି ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' । ଫିଲ୍ମ ମେ 1ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଥିଏଟରରେ ଜବସ୍ତଦସ୍ତ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନର ଶୋ ହାଉସଫୁଲ୍ ରହିଥିଲା । ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମର ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ହରର ସହ କମେଡିର ତଡକା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି । ତେବେ ଫିଲ୍ମ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନି ବରଂ ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିଛି । ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ କେତେ କଲା କଲେକ୍ସନ ? ଜାଣନ୍ତୁ....

'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେକ୍ସନ

ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଦିନର କଲେକ୍ସନ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧର ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଓପନିଂ । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୨୧.୫୧ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ହରର କମେଡି ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସିନେମାରେ ଏକ ସାହସିକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।''

'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମକୁ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଣବ ରଥ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଅତିରିକ୍ତ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ରଚନାରେ ଦାୟିତ୍ଵ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ । 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ର ସଙ୍ଗୀତକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି 5 ଜଣ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ,ଅନୁରାଗ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଂଗୀତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନୁରାଗ ପଣ୍ଡା ଓ ରୌମ୍ୟ ରାଜ ପ୍ରଧାନ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ, ମନ୍ମୟ ଦେ, ସାର୍ଥକ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଦ୍ଵିପାନ୍ଵିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଭୂମିକାଙ୍କ ସମେତ ହର ରଥ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ, ସୋମା ହୋତା ଓ ଭକ୍ତି ଦାସ, ପିହୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟର ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୂମିକା ଦାଶ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ କୁମାର, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ ଓ ମନ୍ମୟ ଦେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ଅନୁପମଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କାମ କରିଛନ୍ତି ।.ସମୁଦାୟ ୫ଟି ଗୀତକୁ ୫ ଜଣ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ପପୁ ପମ୍ ପମଙ୍କ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି । ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

MANTRA MUUGDHA
ODIA FILM MANTRA MUUGDHA
ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ
ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେକ୍ସନ
MANTRA MUUGDHA COLLECTION DAY 1

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.