୫୦ଦିନ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ'; ଟିମର ସେଲିବ୍ରେସନ, ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦାହନ' ଘୋଷଣା କଲେ ଅନୁପମ
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ରିଲିଜର ୫୦ଦିନ ସଫଳତାର ସହ ପୂରଣ କରିଛି । ଟିମ ପକ୍ଷରୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦାହନ' ଘୋଷଣା କଲେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 21, 2026 at 3:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ମେ 1ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପର ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମନ ଜିତିଆସୁଛି । ଫଳରେ ଏହା ରିଲିଜର 50 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ସହ ଥିଏଟରରେ ନିଜର ଜଲୱା ଜାରି ରଖିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପୁରା ଟିମର ଫିଲ୍ମର ଏହି ସଫଳତାକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ଓ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ।
'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ରିଲିଜର ୫୦ଦିନ
'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ସଫଳତା ନେଇ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦର୍ଶକ ଓ ସମସ୍ତ ଟିମକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାନର କ୍ରିଏଟିଭ ହେଡ୍ ପ୍ରଣୟ ଜେଠୀ ଏବଂ ଟିମ୍ ଙ୍କୁ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼ାଇ, ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଆର୍ଟ ପ୍ରଡ଼କସନ ଟିମ୍ ର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଏହା ସମ୍ବବପର ହୋଇଥିବାରୁ ଦର୍ଶକହ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସିନେମା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସିନେମା ହଲ୍ ନାହିଁ ସେଠାରେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଇବେ ।
ସେହିପରି ଭୂମିକା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ''ଫିଲ୍ମ 50 ଦିନ ପୂରଣ କରିବା ଏହା ଏକ ଇମୋସନ । ଲୋକେ ଏହାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି । ରଜ ନତାଇ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ଥିଏଟରରେ 50 ଦିନ ପୂରଣ କରିବା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା । ଲୋକେ ଫିଲ୍ମକୁ ବହୁତ ଉପବୋଗ କରିଛନ୍ତି ବେ୍ଶ ଭଲପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା । ଏମିତି ଲୋକେ ଭଲପାଇବା ଓ ଆସୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନେଇକି ଆସିବୁ ।''
ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦାହନ' ଘୋଷଣା
ଗଣମାଧ୍ଯମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ସୟରେ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ଦାହନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧର କାହାଣୀ ହରର୍ ସହ କମେଡି ଭରା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଦାହନ ପୁରା ହରର୍ ରହିବ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହିଁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏହାରୁି ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବୁ । ଯେପରି ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । ସେପରି ଏହି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ଯ ଲୋକଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ।''
'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମକୁ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଣବ ରଥ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଅତିରିକ୍ତ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ରଚନାରେ ଦାୟିତ୍ଵ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ । 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ର ସଙ୍ଗୀତକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି 5 ଜଣ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ,ଅନୁରାଗ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଂଗୀତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନୁରାଗ ପଣ୍ଡା ଓ ରୌମ୍ୟ ରାଜ ପ୍ରଧାନ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ, ମନ୍ମୟ ଦେ, ସାର୍ଥକ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଦ୍ଵିପାନ୍ଵିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଭୂମିକାଙ୍କ ସମେତ ହର ରଥ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ, ସୋମା ହୋତା ଓ ଭକ୍ତି ଦାସ, ପିହୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟର ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୂମିକା ଦାଶ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ କୁମାର, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ ଓ ମନ୍ମୟ ଦେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ଅନୁପମଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କାମ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
30 ଦିନରେ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଜଲୱା ଜାରି, କଲାଣି ଏତେ କଲେକ୍ସନ
ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' କ୍ରେଜ; 15 ଦିନରେ 3 କୋଟି ପାର୍, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ଅନୁପମ
ପରଦାରେ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ'; ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହାଉସପୁଲ୍ ଶୋ', ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଏମିତି କହିଲେ ଦର୍ଶକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର