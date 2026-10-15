AWM ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ; ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସମେତ କଳାକାର, ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାୟ
ମନୋଜ ମିଶ୍ର ପୁଣି AWM ସହ ପରଦାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଯାହାର ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସମେତ କଳାକାର ଦେଖିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 5:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ‘AWM – ଆଗ୍ନେୟ ୱେଡ୍ସ ମୀନଲ୍’ । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ସମେତ ଦର୍ଶକ, କଳାକାର ପ୍ରଯୋଜକ,ନିର୍ଦେଶକ ଓ ଗଣ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଚଳଚିତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି । ଦଶହରା ଅର୍ଥାତ ୧୭ ତାରିଖରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ‘AWM – ଆଗ୍ନେୟ ୱେଡ୍ସ ମୀନଲ୍’ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ଵାତି ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ସିନେମାଟି ଦେଖିବା ପରେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଏକ ନିଛକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ର ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ।
ନିଜ କାହାଣୀକୁ ପରଦାରେ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜୀବନର ସଙ୍ଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତା, ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ସହ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଚଳଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବେଶ୍ ପ୍ରଂଶସା ସାଉଁଟିଛି । ଆଉ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିସାରି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବି ଶୁଣିଲେ କଷ୍ଟ ଯେଉଁଠି ହେଇଥାଏ ସେଠାରେ ଆମ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ସିନେମା ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ସମ୍ମାନକୁ ବଢ଼ିଛି ଆମ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର । ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ସିନେମା ହୁଏ ତାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ରି ନହେଲେ ପୁରସ୍କାରରେ ସୀମିତ ଥାଇ କିନ୍ତୁ ଏହା ସେଭଳି ନୁହେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଉ ଆମକୁ ସମର୍ପିତ । ତେଣୁ ବଡ ପରଦାରେ ଆମ କାହାଣୀ ଦେଖି ବେଶ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଆମ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷର ସେହି ପୁରୁଣା ଅକୁହା ସ୍ମୃତି ଆଉ ଥରେ ୟୁଜିବିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ସିନେମାକୁ ନେଇ ମନୋଜ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ''ଏହି ସିନେମାଟି ମୋ ହୃଦୟର ବେଶ ନିକଟତର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ମୁଁ ବଂଚୁଥିଲି ବୋଲି ମତେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ସେହି ଅଭୁନାୟ କଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା । ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମ ସମାଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କମର୍ସିୟାଲ ସିନେମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତକରି । ଚଳଚିତ୍ର ପାଇଁ ୫୨ ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରି ବଂଚୁଥିଲି । ଯାହା ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଂଶ। ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଆଣିଦେଇଛି । ତେଣୁ ଦଶହରାରେ ସମାଜର ସେହି ଭିନ୍ନ ମଣିଷଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ । ପ୍ରତିଟି କଳାକାର ବହୁତ ଭଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଅନେକ ମିଳାମିଶା ଓ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପରେ ସିନେମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ଆଶା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ।''
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ
ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ତା’ର ଶାରୀରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା’ର ମନୋବଳ ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ କୁ ନନେଇ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ନିଆରା କାହାଣୀର ଚଳଚିତ୍ର ‘AWM – ଆଗ୍ନେୟ ୱେଡ୍ସ ମୀନଲ୍’ ପ୍ରେମ, ସମ୍ପର୍କ ଓ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଗଢ଼ିଉଠିଥିବା ଏହି ସିନେମାର କାହାଣୀ । ଆଗ୍ନେୟ ଓ ମୀନଲଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମରେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ମଣିଷର ମନୋବଳ, ଭଲପାଇବା ଓ ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଜଣେ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବକ ଆଗ୍ନେୟଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଜୀବନରେ ମୀନଲଙ୍କ ସାଥ୍ କିପରି ନୂଆ ଆଶା ଭରିଦିଏ, ତାହାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି କାହାଣୀ ।
ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ରିଷଭ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଲିନ୍ ଅଙ୍କିତା, ଉଷସୀ ମିଶ୍ର, ଶକ୍ତି ବାରିକ ଓ ଅନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅକ୍ଷୟ ବୈରାଗୀଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଫିଲ୍ମରେ ରହିଛି ଚାରୋଟି ଗୀତ । ନକାଶ ଅଜିଜ୍ ଓ ଅନନ୍ୟା ଶ୍ରୀତମ ନନ୍ଦାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଫିଲ୍ମର ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି। ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପରେ ଏବେ ସିନେମାଟିକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସୁକତା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୧୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରେ ଏହା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସିବ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ