ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଡନ୍ 3 ବିବାଦ ଓ FWICE ବ୍ୟାନ୍; ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ, କହିଲେ 'ଆଶା ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ'
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 27, 2026 at 11:05 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣଭୀର ସିଂ ଏବଂ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେ କର୍ମଚାରୀ (FWICE) କୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଅଭିନେତା ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଫରହାନ୍ ଅଖତରଙ୍କ ଡନ୍ 3 ଛାଡିବା ପରେ FWICE ରଣଭୀରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।
#WATCH | Mumbai | On FWICE issues, Non-Cooperation Directive against Actor Ranveer singh, Chief Advisor of the Federation of Western India Cine Employees (FWICE), Ashoke Pandit says, " we received a complaint filed by farhan akhtar, who is a member of our association, against…
ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ସମୟରେ ମନୋଜ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ । ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥା ହେବାବେଳେ ଅଭିନେତା ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବାଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି । ମନୋଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଏହି ଶିଳ୍ପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହାକୁ କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଏହା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ନାହିଁ ।
FWICE issues Non-Cooperation Directive against Actor Ranveer singh— ANI (@ANI) May 25, 2026
The letter reads, " ...the federation of western india cine employees (fwice) has taken serious cognisance of the complaint forwarded to it by the indian film & television directors' association (iftda) concerning…
ଅଭିନେତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ସାଥୀ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଯାହା କହିପାରିବା ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ। ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି, ବିଶେଷକରି Excel ଚିତ୍ତବିନୋଦନ ସହିତ ରଣଭୀରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଖବରକୁ ନେଇ ବିତର୍କ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରଣଭୀର ଡନ୍ 3 ଛାଡିବା ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଫରହାନ୍ ଅଖତର FWICE ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ବହିଷ୍କାରରେ ପ୍ରାୟ 45 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ଘଟିଛି ।
ପରେ FWICE ସଭାପତି ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ରଣଭୀରଙ୍କୁ ଶରୀର ଏକାଧିକ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛି । ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳି ନ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ପରେ ରଣଭୀର ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମାମଲା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଏବଂ FWICE ର ଅଧିକାର ବାହାରେ । ଏହି ବିବାଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ବାଣ୍ଟିଛି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସଂଜୟ ଗୁପ୍ତା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବା ପଛରେ ଥିବା ତର୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେଟରେ ନିୟୋଜିତ ଶହ ଶହ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ।
ଏହି ସମୟରେ, ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ 1990 ଦଶକର ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏକ ରାଜନୈତିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ଡ୍ରାମା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରେଲର ଏକ ସମୟରେ ଏକ ଟେନସନ୍ ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତ ଲୁକ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଦେବାଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି । ମନୋଜ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବତନ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏସ୍ ଭେଙ୍କିତାରାମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଯଦିଓ ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାକୁ ସରକାରୀ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି । ଏହି ଟ୍ରେଲରରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ସଂଘର୍ଷ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାର ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ତାହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଚିନ୍ମୟ ମାଣ୍ଡଲେକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଭିପୁଲ ଅମୃତଲାଲ ଶାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅମିତ ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଜାଭେଦ ଅଖତରଙ୍କ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଜୁନ୍ 12, 2026 ରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
