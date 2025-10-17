ETV Bharat / entertainment

ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗଦେଲେ କି ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ? ସତ କହିଲେ ଅଭିନେତା

ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ମନୋଜ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗଦେବା ନେଇ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା । ଜାଣନ୍ତୁ, ଭିଡିଓ ପଛରେ ସତ୍ୟ କ’ଣ?

MANOJ BAJPAYEE ON JOIN POLITICS
MANOJ BAJPAYEE ON JOIN POLITICS (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 17, 2025 at 1:19 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଲଢ଼େଇ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କସରତ ଛାଡୁନାହାଁନ୍ତି । ଏପରି ସମୟରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ସେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗଦେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତା ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଡିଓ ପଛର ସତ କହିଛନ୍ତି ।

ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗଦେଲେ କି ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ?

ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚାରିଥର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିନେତା ମନୋଜ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ସେ ବିହାରରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସମର୍ଥନରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି ଭିଡିଓକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (RJD) ସୁପ୍ରିମୋ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଭିଡିଓଟି ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ।

ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଉପରେ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଭିଡିଓର ଅନୈତିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦଳକୁ ଦାୟୀ କରି ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ମହାଗଠବନ୍ଧନ (ମହାଗଠବନ୍ଧନ) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ମୂଳ ଟ୍ୱିଟ୍ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଏକ ଲମ୍ବା ନୋଟ୍ ଲେଖିଥିଲେ । ମନୋଜ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓର ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରି ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ନାହିଁ। ସେୟାର କରାଯାଉଥିବା ଭିଡିଓଟି ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ମୋର ଏକ ନକଲି ଏବଂ ପ୍ୟାଚ୍-ଏଡିଟ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ।''

ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ମନୋଜ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହାକୁ ସେୟାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଏପରି ବିକୃତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସାରଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଏପରି ଭ୍ରାମକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଜଡିତ ନ ହେବାକୁ କିମ୍ବା ଉତ୍ସାହିତ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ।"

ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଅଭିନେତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ୟୁଜର୍ସ । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ, ଡିପ୍ଫେକ୍ ଏବଂ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ସମ୍ପାଦନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଦଳୀୟ ଆନୁଗତ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ହେରଫେର କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ସୂଚିତ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ । ଆମକୁ ଏଥିରୁ ଭଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।" ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି କାରଣରୁ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ସେମାନଙ୍କର 'ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର'କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।" ଅନ୍ୟଜଣେ ଡିପଫେକ୍ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବିହାରରେ ଡିପଫେକ୍ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ।" ଅନେକ ଏପରି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ କି ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ? ଏମିତି କହିଲେ ଅଭିନେତା

କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟବହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରଣ ଜୋହର, ସୁନୀଲ ଶେଟ୍ଟି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ, ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

