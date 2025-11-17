'ଅଭିନୟ ମୋ ରକ୍ତରେ ଅଛି': 'ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ 3' ସିରିଜ ନେଇ ଅକୁହା କଥା କହିଲେ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ
ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ 'ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ 3' ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଅଭିନୟ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କେତେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ? ସେ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା...
Published : November 17, 2025 at 3:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ବାଣ୍ଡିଟ୍ କୁଇନ୍' ରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିନୟ ପରେ "ସତ୍ୟ" ରେ ଭିକୁ ମହାତ୍ରେ ଭୂମିକାରେ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ । "ଶୂଲ୍", "ରାଜନୀତି", "ପିଞ୍ଜର", "ଆଲିଗଡ଼", "ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ୱାସିପୁର", "ସ୍ପେଶାଲ୍ 26", "ୱାଜିର", "ନାମ୍ ଶବାନା" ଏବଂ "ସୋନଚିରିଆ" ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ସ୍ତରୀଭୂତ ଅଭିନୟ ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ହାସଲ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ 'ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍' ସିରିଜ ସହ ସେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଲେ । ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଦମଦାର ସଫଳତା ପରେ ଏହାର ତୃତୀୟ ସିଜନ ସହ ସେ ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି । 'ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ 3' ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଚରିତ୍ର ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅନେକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି କରାଇବା ସର୍ବଦା କଷ୍ଟକର । ଆପଣ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ପଚାରନ୍ତି, 'ଏଥର ନୂଆ କ'ଣ ?' ସିଜିନ୍ 3 ପାଇଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ କି ?
ମନୋଜ: ''ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଆମେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁ । କେତେକ ସମୟରେ ସୁଟିଂ ସମୟରେ, ଏକ ନୂତନ ସିନ୍ କିମ୍ବା ସଂଳାପ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁ । ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ଆମଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଧାରଣାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି । ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରାଜ ଏବଂ ଡିକେଙ୍କ ପଛରେ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପାଇଁ ପଚାରୁଛି । ମୁଁ ଜଣେ ବହୁତ ନର୍ଭସ ଅଭିନେତା, ଏବଂ ସେମାନେ ତାହା ବୁଝନ୍ତି । ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏବଂ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ । ତେଣୁ, ଏହି ଆଗପଛ ସୁଟିଂ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହେ। ହଁ, ମୁଁ ନର୍ଭସ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ନର୍ଭସ, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନର୍ଭସ କରେ ।''
ଇଟିଭି ଭାରତ: ସିଜିନ୍ 2 ଏବଂ ସିଜିନ୍ 3 ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା । "ତିୱାରୀ ଜୋନ୍"କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା?
ମନୋଜ: ''ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଠନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ, ଏବଂ ସୁଟିଂ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ, ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଅଭିନେତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ସେଟ୍ କୁ ଯାଇ ପଚାରେ, "ଏହି ସିଜିନ୍ କ'ଣ ବିଷୟରେ?", ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ବେହୋସ୍ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁ। ସେମାନେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଏବଂ ତା'ପରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମ ଉପରେ। ମୁଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତିୱାରୀ ଭୂମିକାରେ ଦି ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ ସେଟ୍ କୁ ଗଲି ।''
ଏହି ସିଜିନ୍ ସୁଟିଂର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆହୁରି ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି: ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ କିପରି ହେବ? ମୁଁ ଏହାକୁ କିପରି ଦେଖୁଛି? ସେମାନେ ଏହାକୁ କିପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଠିଆ ହେବା ବଦଳରେ ବସିଥିବା ଏକ ଧାଡି କହିବା ଉଚିତ୍ କି? ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ଉଚିତ୍ କି? ଏହି ନିରନ୍ତର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ 10-12 ଦିନ ପାଇଁ, ଏକମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି - ମୁଁ କ'ଣ ଏହା ଠିକ୍ କରୁଛି?
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଦୁଇଟି ସିଜିନ୍ ପରେ, ଚରିତ୍ରଟି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ’ଣ ଥିଲା ?
ମନୋଜ: ଏଥର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା । ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କହିପାରିବି ଯେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତିୱାରୀ ଏଥର କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ । ସମଗ୍ର ସିରିଜରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେ ନିଜକୁ କେତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ? "ପ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ" ରୁ "ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍" ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ଏବଂ ଜୟଦୀପ ଏବଂ ନିମରତଙ୍କ ପରି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଦଶ ପାଦ ଆଗକୁ ଥାଆନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏତେ କିଛି ବାଜି ଲାଗିଥିବାରୁ, ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଦର୍ଶକ ଏହି ସିଜିନ୍କୁ ଆହୁରି ଉପଭୋଗ କରିବେ ।''
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଏହି ସିଜିନ୍ରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ନୂତନ ଦିଗ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ?
ମନୋଜ: ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମୂଳତଃ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି । ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । କିଛି ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେ ନିରନ୍ତର ସେହି ବନ୍ଧନକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହା କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ଜେକେ (ଶାରିବ ହାସମି ଅଭିନୀତ) ଏବଂ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମୀକରଣ । ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ରହିଛି । ମୁଁ ଜୟଦୀପଙ୍କୁ ଅଧିକ ଏବଂ ନିମରତଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ ଭେଟେ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ଏକ ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ତଥାପି, ଆମେ ସର୍ବଦା ପରସ୍ପରର କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛୁ, ତେଣୁ ଏବେ ସହଯୋଗ କରିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି । ବାକି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସମାନ, ପାଞ୍ଚଟାରେ ଉଠି ସାତଟାରେ ସେଟରେ ପହଞ୍ଚି ଡିକେଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆଜି ଶେଷ କରିବା ।''
ଇଟିଭି ଭାରତ: ତୁମେ ବହୁତ କିଛି କରିଛ, ଏବଂ ତୁମେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛ । ଏବେ ଏକ ନୂତନ ସିଜିନ୍ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ଅର୍ଥ ରଖେ? ତୁମକୁ କଣ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ?
ମନୋଜ: ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ । ତିନୋଟି ଜିନିଷ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ:
- ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ । ଅଭିନୟ କେବଳ ଏକ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ମୋର ନିଶ୍ୱାସ, ମୋର ଜୀବନ । ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ ବଞ୍ଚିଛି।
- ଯୁବ ପିଢ଼ିର ଚମତ୍କାର କାମ: ଜୟଦୀପ ଏବଂ ନିମ୍ରତଙ୍କ ପରି ଅଭିନେତା । ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ।
- ରାଜ ଏବଂ ଡିକେଙ୍କ ପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମେଳ ଖାଏ । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପମୁକ୍ତ, ଆମେ ସମାନ ଲୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ । ସେଟ୍ କୁ ଯିବା ସର୍ବଦା ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ।
ମୁଁ ଅଭିନୟକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଯେ ଯଦି କେହି ମୋତେ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ । ମୋର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ହେଉଛି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ଲାଇନ କହିବା, କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନା କରିବା ଏବଂ ସେହି ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ "ବସ୍" କିଏ?
ମନୋଜ: ପ୍ରକୃତ ବସ୍ ହେଉଛି ମୋ ଝିଅ । ସେ ବଡ଼ ହେଉଛି ଏବଂ ମୋତେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ତାହା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସେ ମୋତେ ଫ୍ୟାଶନ ଶିଖାଏ, ମୋର ଇଂରାଜୀ ଉନ୍ନତ କରେ, ଏବଂ ବଦଳରେ, ମୁଁ ତାକୁ ହିନ୍ଦୀ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ।
