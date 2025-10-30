ETV Bharat / entertainment

ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ 'ଆତଙ୍କବାଦୀ' ନୁହଁ ! ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ଡନ୍ ଉପରେ ଏମିତି ବୟାନ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣି

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁରର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବତନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଦେଲେ ଏମିତି ମନ୍ତବ୍ୟ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।

MAMTA KULKARNI ON DAWOOD IBRAHIM
MAMTA KULKARNI ON DAWOOD IBRAHIM (photo: ANI/FILE)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 30, 2025 at 1:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବଲିଉଡ ପୂର୍ବତନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣି । ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଅଡୁଆରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମମତା ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ ଜଣେ 'ଆତଙ୍କବାଦୀ' ନୁହଁ । ଏହା ପରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ କଠୋର ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ 1993 ମୁମ୍ବାଇ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲେ । ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମମତା କ'ଣ କହିଥିଲେ?

ସେ ଏକ ଛଟ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋରଖପୁର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରେସମମିଟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ଦାଉଦଙ୍କ ସହ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ସେ କୌଣସି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ନଥିଲେ । ସେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡିତ ନଥିଲେ । ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନୁହଁନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ।" ଏପରି ବୟାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିଜକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ସେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିକି ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି 'ଆତଙ୍କବାଦୀ ନୁହେଁ' ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବରୁ ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କ ନାମ ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା ।

ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ

ସମାଲୋଚନା ପରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମମତା ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଗତକାଲି ଛଟ ପୂଜା ପାଇଁ ଗୋରଖପୁର ଯାଇଥିଲି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ମୋତେ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା । ତୁମର ନାମ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ ସହିତ ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା । ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ହଁ, କୌଣସି ସମୟରେ ମୋର ନାମ ଦାଉଦ ସହିତ ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭେଟି ନଥିଲି । ତେଣୁ, ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ନାମ ଯୋଡା ହୋଇଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିକି ଗୋସ୍ୱାମୀ । ତୁମେ କେବେ ଭାରତରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛ କି ? ଦାଉଦ ସହ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହା କହିଛି ।"

ମମତା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରୁଛି । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୋର ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ବିବେଚନା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଭିଡିଓଟି ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ । ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଭଲଭାବେ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ । ତାଙ୍କ ନାମ କେବେ ଦାଉଦ୍ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀ ବିକି ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ କୌଣସି ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡିତ ନଥିଲେ । ମୁଁ ଦାଉଦକୁ ଭେଟି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ଜୟ ଭବାନୀ ।"

25 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଲେ ଭାରତ

ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କୁ ଯେପରି ଖବର ଜଗତଠୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ । ପାଖାପାଖି ୨୫ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଫେରିଥିଲେ । ହେଲେ ଗ୍ଲାମର ଚର୍ଚ୍ଚାଠୁ ବେଶ ଦୂରରେ ଥିଲେ । ତେବେ ମମତାଙ୍କ ନାଁ ଏକ ବଡ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ସହ ଯୋଡାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଏହି ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ କ୍ଲିନ ଚିଟ୍ ମିଳିଥିଲା । ଯାହାପରେ ସେ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଯୋଗ ଓ ସାଧନାରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖୁଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କୁ ଝଟକା; 7ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ପଦରୁ ହେଲେ ବିଦା

ବଲିଉଡରୁ ବୃନ୍ଦାବନ: କୁମ୍ଭମେଳାରେ ସନ୍ୟାସ ନେଲେ ୯୦ ଦଶକର ଗ୍ଲାମର ଗର୍ଲ

ବିକି ଗୋସ୍ୱାମୀ-ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣି, 'ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ଯାଏଁ...'

25ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଫେରିଲେ ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣି, ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ହେଲେ ଭାବବିହ୍ୱଳ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

MAMTA KULKARNI
DAWOOD IBRAHIM
ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ
ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣି
MAMTA KULKARNI ON DAWOOD IBRAHIM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.