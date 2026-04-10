ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା; ମାଲାୟାଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଞ୍ଜିତଙ୍କୁ ଜାମିନ୍, ଏହି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ କୋର୍ଟ
ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା । ମିଳିଲା ମାଲାୟାଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଞ୍ଜିତଙ୍କୁ ଜାମିନ୍ । ପାସପୋର୍ଟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡି ନଯିବା ଏବଂ ଅପରାଧ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 10, 2026 at 5:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ମାଲାୟାଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଞ୍ଜିତ । ଶୁକ୍ରବାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଞ୍ଜିତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏଲ୍ ଉଷା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ ରଞ୍ଜିତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ, ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ୍ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡି ନଯିବାକୁ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହୋଇଥିବା ଫୋର୍ଟ କୋଚିର ଅପରାଧ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବେଶ ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ରାଶି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଏବଂ ସମାନ ପରିମାଣର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାବର ଜମାକାରୀ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କୋର୍ଟ ରଞ୍ଜିତଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନି ମାସ ପାଇଁ କିମ୍ବା ମାମଲାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ସୋମବାର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ୍ ସବ୍ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ରଞ୍ଜିତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ କରାଯିବ । ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଫୋର୍ଟ କୋଚିରେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଏକ କାରାଭନ ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖରେ ଥୋଡୁପୁଝାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପୂର୍ବରୁ, ପୋଲିସ ରଞ୍ଜିତଙ୍କୁ ହାଜତରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା । ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବା ପରେ, ସରକାରୀ ଓକିଲ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରି ନାହାଁନ୍ତି। ତଥାପି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓକିଲ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ ରଞ୍ଜିତ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ କିମ୍ବା ହାଜତ ଜେରାକୁ ବିରୋଧ କରି ନଥିଲେ । ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ତଦନ୍ତର ସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ମାଲାୟାଲମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ କେ ହେମା କମିଟି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ରଞ୍ଜିତ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ କେରଳ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚିତ୍ର ଏକାଡେମୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବୟାନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପରେ ସେହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ