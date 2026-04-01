ବନ୍ଧା ହେଲେ ମାଲାୟାଲମ ନିର୍ମାତା ରଞ୍ଜିତ, ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ
ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମାଲାୟାଲମ ନିର୍ମାତା ରଞ୍ଜିତ ଗିରଫ । ୧୪ ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ଗଲେ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 1, 2026 at 10:51 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜଣେ ଯୁବ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ମାମଲା । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ମାଲାୟଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଞ୍ଜିତ । ବୁଧବାର ଦିନ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ପରେ ୧୪ ଦିନିଆ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇଲେ କୋର୍ଟ । ଓକିଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କୋଚିରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନ ପାଇଁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏର୍ନାକୁଲମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୋଲିସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ସେ ଥୋଡୁପୁଝାରେ ଏକ ସୁଟିଂ ସାରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ, ପୋଲିସ ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ତାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଟିଂ ସ୍ଥାନ ସହିତ କୋଟ୍ଟାୟମ ଏବଂ ଏର୍ନାକୁଲମର ଏକ ହୋଟେଲରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ।
ସେ ପ୍ରଥମେ ସୁଟିଂ ସ୍ଥାନରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା। ତା'ପରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ, ପୋଲିସ କମିଶନର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଟିମ୍ (SIT) ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାଥମିକ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟତା ଥିବା ଜଣାପଡିଛି, ଯାହା ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସେ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ବିଚାର କରି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଗିରଫଦାରୀ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏର୍ନାକୁଲମ୍ ସିଟି ପୋଲିସର ସୂଚନା ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ଇଡୁକ୍କି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଥୋଡୁପୁଝା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି । ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଥୋଡୁପୁଝା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ କୋଚି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଞ୍ଚିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖାଯାଇଛି । ମାମଲାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଟିମ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ମାଲାୟଲମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ କେ ହେମା କମିଟି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ରଞ୍ଜିତ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ କେରଳ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚିତ୍ର ଏକାଡେମୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବୟାନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପରେ ସେହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
