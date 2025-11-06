ETV Bharat / entertainment

'ଏନଟିଆରନୀଲ' ପାଇଁ Jr ଏନଟିଆରଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଝଲକ

'ଏନଟିଆରନୀଲ' ପାଇଁ Jr ଏନଟିଆରଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ । ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଝଲକ। ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେମରେ Jr NTR, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଲ ଏବଂ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଆଲିମ ହାକିମ ଆସିଲେ ନଜର ।

NTRNEEL
NTRNEEL (PHOTO: ETV Bharat)
November 6, 2025

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥ ଅଭିନେତା ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଲଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ NTRNeel ସହ ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ Jr ଏନଟିଆରଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏନଟିଆର ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାକରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଟିଂ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି "ଗିଅରିଂ ଅପ୍"। ଫଟୋରେ ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଲ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଆଲିମ ହାକିମ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ନିଜ ଦାଢି କାଟୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଦେଖି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏନଟିଆର ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ସହ ନୂଆ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିବେ ।

ସେପଟେ ନିର୍ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦ ବିଷ୍ଟ ମୋଡ୍ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । NTRNEEL ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମାସେସ୍ ।" ମେକଅପ୍ ରୁମ୍‌ରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ଏହି ଫଟୋରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଜୁନିଅର୍ NTR, ମିଥ୍ରି ମୁଭି ମେକର୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଲଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ "ଡ୍ରାଗନ୍" ନାମକ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ କାହାଣୀ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରହିପାରେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: NTRNeel: ପ୍ରଶାନ୍ତନୀଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର, ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଆରମ୍ଭ ସୁଟିଂ

ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 'କେଜିଏଫ୍' ଏବଂ 'ସାଲାର' ଭଳି ସଫଳ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଲଙ୍କ ସହ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସହଯୋଗ ଅଟେ । ନୀଲଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହ ଏନଟିଆରଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବ । ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମିଥ୍ରୀ ମୁଭି ମେକର୍ସ ଏବଂ ଏନଟିଆର ଆର୍ଟସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଜାନୁଆରୀ 2026 ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କଲ୍ୟାଣ ରାମ ନନ୍ଦାମୁରୀ, ନବୀନ ୟର୍ନେନି, ରବିଶଙ୍କର ୟାଲମାନଚିଲି ଏବଂ ହରି କୃଷ୍ଣ କୋସାରାଜୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଉଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

