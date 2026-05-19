ETV Bharat / entertainment

'ମେ ୱାପସ୍ ଆଉଙ୍ଗା' ଟ୍ରେଲର, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଦିଲଜିତ୍, ଶରଭରୀ ଏବଂ ବେଦାଙ୍ଗଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ

'ମେ ୱାପସ୍ ଆଉଙ୍ଗା' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଟ୍ରେଲରରେ ଦିଲଜିତ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବେଦାଙ୍ଗ ଏବଂ ଶରଭରୀ 'ଜିଆ' ଏବଂ 'କିନୁ' ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି ।

MAIN VAAPAS AAUNGA TRAILER
MAIN VAAPAS AAUNGA TRAILER (poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 19, 2026 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇମତିଆଜ୍ ଅଲି ତାଙ୍କର ନୂତନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମେ ୱାପସ୍ ଆଉଙ୍ଗା' ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସହିତ ପୁଣିଥରେ ଫେରିଛନ୍ତି । ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ, ନାସିରୁଦ୍ଦିନ୍ ଶାହ, ବେଦାଙ୍ଗ ରୈନା ଏବଂ ଶରଭରୀ ୱାଗ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟ୍ରେଲରଟି ଭାବପ୍ରବଣତା, ଭଲପାଇବା ଏବଂ ଏ.ଆର. ରେହମାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ଟ୍ରେଲରରେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ କ୍ଲାସିକ୍ ଇମତିଆଜ୍ ଅଲିଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ଶୈଳୀର ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ବେଦାଙ୍ଗ ରାଇନା ଏବଂ ଶରଭରୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 'ମେ ୱାପସ୍ ଆଉଙ୍ଗା' ର ଟ୍ରେଲର ଅପଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରେଲର ସହିତ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କ୍ୟାପସନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି: "ପ୍ରେମ କେବେ ସତରେ ଶେଷ ହୋଇପାରେ? କ'ଣ କେବେ କାହାର ହୃଦୟରୁ ଘର ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇପାରେ ? ଟ୍ରେଲରଟି ଏବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ।"

'ମେ ୱାପସ୍ ଆଉଙ୍ଗା' ଟ୍ରେଲର

ଟ୍ରେଲରଟି ବିଭାଜନ ସମୟର ସ୍ମୃତିର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଶାହଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି - ଏକ ବୋଝ ଯାହା ସେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ତାଙ୍କ ସହିତ ବହନ କରିଆସିଛନ୍ତି । ଟ୍ରେଲରଟି ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ YouTuber ଗୁରବୀରଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା (ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଶାହ ଅଭିନୀତ) ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ହଜିଯାଇଥିବା ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହିତ ପୁନଃମିଳନ ପାଇଁ ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି । ବେଦାଙ୍ଗ ରୈନା ଏବଂ ଶରଭରୀ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ପର୍ଶକାତର ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ପରଦାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ।

ଟ୍ରେଲରରେ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଦିଲଜିତ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା - ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା ହୋଇ - 78 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ କରି ଚାଲିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ରୋମାନ୍ସ, ହୃଦୟ ବିଦାରକ, ସ୍ମୃତିସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ବିଚ୍ଛେଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଗୁରବୀର କ’ଣ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସହିତ ପୁନଃମିଳନ କରିପାରିବେ? ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପ୍ରିୟା ଏବେ ବି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି କି? ଏବଂ ଯଦି ହଁ, ତେବେ ସେ କ’ଣ ଏହି କାଳଜୟୀ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପଛରେ ଥିବା ସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରିବେ ? ତେବେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି - ଏ.ଆର୍. ରହମାନ, ଇର୍ଶାଦ କାମିଲ୍ ଏବଂ ଇମତିଆଜ୍ ଅଲିଙ୍କ ପୁନର୍ମିଳନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ - ଯାହାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ, ନାସିରୁଦ୍ଦିନ୍ ଶାହ, ଭେଦାଙ୍ଗ ରୈନା ଏବଂ ଶରଭରୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ବିର୍ଲା ଷ୍ଟୁଡିଓ, ଆପଲାଜ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଟ୍ ଫିଲ୍ମ୍ସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ସିନେମାଟି ଜୁନ୍ 12, 2026 ରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ 'ଏକାକୀପଣ' ପୋଷ୍ଟ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ମାଆ, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ ଭାଇଜାନ୍

ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ପ୍ରଶଂସାରେ ବିଗ ବି, କହିଲେ 'ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ...'

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

MAIN VAAPAS AAUNGA
SHARVARI AND VEDANG
ମେ ୱାପସ ଆଉଗାଁ ଟ୍ରେଲର
ଶରଭରୀ ବେଦାଙ୍ଗ
MAIN VAAPAS AAUNGA TRAILER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.