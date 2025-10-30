ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ କି ୫୨ ବର୍ଷୀୟା ମହିମା ? ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ମହିମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ?
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମହିମା ଚୌଧୁରୀ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । କ୍ୟାନ୍ସର ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ସେ ଏମିରଜେନ୍ସି ଓ ନାଦାନିଆଁରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ କମବ୍ୟାକ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସମସ୍ତେ ମହିମାଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣେ 52 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ । ଭିଡିଓରେ ଉଭୟ ବିବାହ ପୋଷାକାରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ତେବେ ମହିମା ପ୍ରକୃତରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି କି ?ଜାଣନ୍ତୁ...
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ମହିମା କନ୍ୟା ବେଶରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ବର ବେଶରେ ପାପାରାଜିଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଉଭୟ ଷ୍ଟାର ପାପାରାଜିଙ୍କୁ ମିଠା ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ କୁହନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିପାରିବେ । ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ମହିମା ଚୌଧୁରୀ ଆଜିକାଲି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କମ୍ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ସେ ଏହି ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଲାଇମଲାଇଟରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି, ତାଙ୍କର ବ୍ରାଇଡାଲ୍ ଲୁକ୍ ଗୁଗୁଲରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ।
ମହିମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ କି ?
ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ମହିମା ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ପିଙ୍କ ରଙ୍ଗର ବିବାହ ପୋଷାକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତାଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ଭିଡିଓରେ, ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ଏକାଠି ଫଟୋ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ମହିମା କହୁଥିବା ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ବନ୍ଧୁମାନେ ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମିଠା ଖାଇବା ଉଚିତ ।
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ପଛରେ ସତ୍ୟ କ’ଣ ?
ବଲିଉଡ କିମ୍ବା ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଜୀବନରେ କ’ଣ ଘଟେ ତାହା ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର । ତଥାପି, ମହିମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଶେଷରେ, ଏହି ଭିଡିଓ ପଛରେ ଥିବା ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ମହିମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ "ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ"ର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏହି ଲୁକରେ ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ, ମହିମା ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ । ଫିଲ୍ମଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ମହିମା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଲମ୍ବା ବିରତି ପରେ ମହିମା ଚୌଧୁରୀ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । 2024 ମସିହାରେ, ସେ "ସିଗନେଚର" ସହ ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ବଲିଉଡକୁ ଫେରିଥିଲେ । ସେ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ ଅଭିନୀତ "ଏମରେଜନ୍ସି" ଏବଂ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ-ଖୁସି କପୁରଙ୍କ ଅଭିନୀତ "ନାଦାନିଆଁ" ରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ "ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରସାଦ କି ଦୁସରୀ ଶାଦୀ" ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ ।
