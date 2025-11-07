ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଜୟ ଭାନୁଶାଲିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାହି ବିଜ
ନିକଟରେ ଜୟ ଏବଂ ମାହିଙ୍କ ଛାଡପତ୍ରର ଗୁଜବ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମାହି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
November 7, 2025
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟିଭି ଷ୍ଟାର ତଥା ଜୟ ଭାନୁଶାଲିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାହି ବିଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଗୁରୁତର ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ପିଆର ଟିମ୍ ଗୁରୁବାର ଏହି ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଫଟୋରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡରେ ଶୋଇଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଖବର ଆସିବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ସହ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମାହିଙ୍କ PR ଅବନ୍ତିକା ସିହ୍ନା କହିଛନ୍ତି, "ହଁ, ମାହିଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଗୁରୁତର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଡାକ୍ତରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସ୍ଥିର ଅଛି ।" ଏହି ଖବର ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ମାହି ଭିଜ ସ୍ୱାମୀ ଜୟ ଭାନୁଶାଲିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ନେଇ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି ।
କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁଜବ ମଧ୍ୟରେ, ଜୟ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମାହି ଭିଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ। ମାହିଙ୍କ ଆଗାମୀ ଟେଲିଭିଜନ ଶୋ’ର ଏକ ଟିଜର ସେୟାର କରି ଜୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମାହି ଭିଜଙ୍କୁ ଚମକଦାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ସେ ବହୁତ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି।" ମାହି ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ୟାପସନ କିମ୍ବା ଇମୋଟିକନ୍ ଯୋଡ଼ି ନ ଥାଇ ଜୟଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ପୁନଃ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ଜୟ ଏବଂ ମାହିଙ୍କ ଛାଡପତ୍ରର ଗୁଜବ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି । ତଥାପି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା ମିଳିନାହିଁ, ଏବଂ ଜୟ କିମ୍ବା ମାହି କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମର୍ଥନ କରି, ମାହି ସମ୍ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ବିନା ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟର ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ମାହି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମିଥ୍ୟା ଖବର ପୋଷ୍ଟ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । ମୁଁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି ।"
