ETV Bharat / entertainment

ପ୍ରଣିତ ମୋରେଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାଇବର, ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଅଭିଯୋଗ

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସାରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାଇବର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ଅପ୍ କମେଡିଆନ ପ୍ରଣିତ ଆହୁରି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ।

FIR AGAINST COMEDIAN PRANIT MORE
FIR AGAINST COMEDIAN PRANIT MORE (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 12, 2026 at 10:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ଅପ୍ କମେଡିଆନ୍ ପ୍ରଣିତ ମୋରେ ତାଙ୍କ ଶୋ’କୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ । ଗୁରୁବାର, ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାଇବର ସେଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ଅପ୍ କମେଡିଆନ୍ ପ୍ରଣିତ ମୋରେ, ହିମାଂଶୁ ଜାଙ୍ଗରା, ଡକ୍ଟର ସେଜଲ୍ ପାୱାର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ ଆପତ୍ତିଜନକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସାରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ (NCW) ମଧ୍ୟ ମିଡିଆ କଭରେଜ୍ ଏବଂ ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ଘଟଣାର ସମନ ଜାରି କରିଛି । ଶୋ’ ସମୟରେ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜବରଦସ୍ତି ଏବଂ ଅସହମତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ବୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମାମଲାରେ ହିମାଂଶୁ ଜାଙ୍ଗରା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସେଜଲ୍ ପାୱାରଙ୍କ ନାମ ରହିଛି, ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ପ୍ରସାରଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଣିତ ମୋରେ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଜଡିତ ଭିଡିଓ ଏବଂ କ୍ଲିପ୍ ରୁ ଆସିଛି, ଯାହା YouTube ଏବଂ Instagram ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାଇବରର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମାମଲାଟି ନୋଡାଲ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫଆଇଆର ନମ୍ବର 36/2026 ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS), 2023 ର ଧାରା 75(1)(iv), 75(3), 294, ଏବଂ 353(2) ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଇନ, 2000 ର ଧାରା 67 ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ସହିତ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଣିତ ମୋରେ, ହିମାଂଶୁ ଜାଙ୍ଗରା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସେଜଲ ପାୱାରଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାଇବରରେ ହାଜର ହେବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାଇବର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିପରେ, ହିମାଂଶୁ ଜାଙ୍ଗରା ଏକ ଡେଟ୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ହକଦାର ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାଇବର ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପମାନଜନକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛି ଏବଂ ସମ୍ମତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଛି ।

ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଲିପରେ, ଡକ୍ଟର ସେଜଲ ପାୱାର ପୁରୁଷ ଶବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଚିକିତ୍ସା ଶରୀର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମୃତକଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସୌଜନ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି । ସେହିପରି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିଜୟା ରାହତକର ପ୍ରଣିତ ମୋରେ ଏବଂ ହିମାଂଶୁ ଜାଙ୍ଗରାଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଜୁନ୍ ୨୨ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୪:୦୦ ଟାରେ କମିଶନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣାଣି ହେବାର ଅଛି । କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗିତ ଆଚରଣକୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ କରିବା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମତି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ଆଚରଣକୁ ସାଧାରଣ କରିବା କିମ୍ବା ମହିମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ-ଭିତ୍ତିକ ହିଂସା ପ୍ରତି ସାମାଜିକ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ପରିଣାମ ଆଣିଥାଏ । ଏହି ଘଟଣାର ବିଚାର କରି, କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତୁରନ୍ତ, କଠୋର ଏବଂ ସମୟୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କମିଶନ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ 'କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ' ମାଗିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ପେଡ୍ଡି' ବିବାଦ; ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଜୟା ବଚ୍ଚନ, କରୀନା କପୁର ସମେତ ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟି, ପରଦାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଚିତ୍ରଣ ନେଇ କହିଲେ ଏମିତି

ରଜରେ ହେବ ଧମାକା; ''ଛକି ଶୂନ ରୁ ଡାଏରୀ..'' ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଅନୁଭବଙ୍କ ସମେତ ଏହି ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, କିଏ ମାରିବ ବାଜି ?

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

COMEDIAN PRANIT MORE
PRANIT MORE
ପ୍ରଣିତ ମୋରେ
ପ୍ରଣିତ ମୋରେଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
FIR AGAINST COMEDIAN PRANIT MORE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.