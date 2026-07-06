'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ସିରିଏଲ୍ ସଫଳତା ପରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଫିଲ୍ମ, ଏହି ଦିନ ହେବ ରିଲିଜ
ଛୋଟ ପରଦା ପରେ ଏବେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫିଲ୍ମ । ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ । କେବେ ହେବ ରିଲିଜ ? ଜାଣନ୍ତୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 6, 2026 at 8:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ମହାବତାର ନରସିଂହା' ପରେ ଏବେ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' । ଏହା ଏକ ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତ୍ତିକ ଆନିମେସନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏଲେ ଆନିମେସନ୍ ଏହାର ହିଟ୍ ଟେଲିଭିଜନ୍ ସିରିଏଲ୍ "ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ" କୁ "ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ" ନାମକ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବରେ ବଡ ପରଦାରେ ଆଣିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଆଜି ନୂଆ ରିଲିଜ ତୈାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଜୁଲାଇ 10ରେ ରିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାତା ଏହାର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇଛନ୍ତି । କେବେ ହେବ ରିଲିଜ ? ଜାଣନ୍ତୁ...
3ଟି ଭାଷାରେ ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଜୁଲାଇ 16, 2026 ରେ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଜୁଲାଇ 17, 2026 ରେ ସିନେମା ହଲରେ ରିଲିଜ ହେବ । ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଷ୍ଟୁଡିଓ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଚେନ ସିନେପୋଲିସ୍ ସହଯୋଗରେ ହିନ୍ଦୀ, ଓଡିଆ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ 300 ରୁ ଅଧିକ ପରଦାରେ ଫିଲ୍ମ ପାନ-ଇଣ୍ଡିଆ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପୂର୍ବରୁ ଟିଭିରେ ‘ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ’ ନାଁରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ପାଇବା ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଥିଲା ।
ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ
ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଶ୍ରୀପଦ୍ ୱାର୍କେଡକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଏବଂ ସଂଳାପଗୁଡିକ ପଲ୍ଲବୀ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅବୀରଲ କୁମାର ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ସ୍କୋର ସହ ଆନିମେସନରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ତର ଯୋଡିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଦଲାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଲେ ଆନିମେସନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟର ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ । ପାରିବାରିକ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଭକ୍ତି କାହାଣୀ ସହିତ ଆନିମେସନ୍ ମିଶ୍ରଣ କରୁଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶା ।