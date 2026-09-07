ETV Bharat / entertainment

ଜଗା ପ୍ରେମରେ କୁନି ଦର୍ଶକ: 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ନାରାରେ କମ୍ପୁଛି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ, ‘ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ’ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଏହା କହିଲେ ଦର୍ଶକ

ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ଶେଷରେ ପରଦାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ‘ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ’ ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ । ଥିଏଟରରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସାରେ ଦର୍ଶକ ।

MAHAPRABHU JAGANNATH FILM REVIEW
MAHAPRABHU JAGANNATH FILM REVIEW (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 7, 2026 at 10:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଡ ପରଦାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଆନିମେଟେଡ୍ ଚଳଚିତ୍ର ‘ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ’ । ଶୁକ୍ରବାର, ଜୁଲାଇ 4ରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ୩ଟି ଭାଷାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମ । ମହାପ୍ରଭଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହଲରେ ବେଶ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ଦର୍ଶକ । ବିଶେଷ କରି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ମନ ଜିଣୁଛି ଏହି ଆନିମେଟଡ଼ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମ ସହ କୁନି ଭକ୍ତ ବଳରାମର ସରଳ ଭକ୍ତିର ରସରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି କୁନି ଦର୍ଶକ । ଦର୍ଶକଙ୍କ ବିପୁଳ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବା ସହ 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ନାରାରେ କମ୍ପୁଛି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ । ଏଥିସହ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ବାହାରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ବଳରାମଙ୍କ ମାସ୍କଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଆନିମେଟେଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଆଉ ଏହି ଭଲପାଇବା ଓ ସଫଳତା ପରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ସବୁ ବିବାଦ ଭୁଲ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ତେଣୁ ନିଜେ ଆସି ଦେଖିବା ସହ ଏଥିରେ ଥିବା କୁନି ଭକ୍ତର ଭାବ ରସକୁ ଓ ଜଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରେମକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ଦେଖି ନିଜ ସହ ପରିବାରର ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ।

mahaprabhu jagannath
mahaprabhu jagannath (ETV Bharat Odisha)


''ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମର୍ପିତ''

ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ପ୍ରଯୋଜକ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଦଳାଇ କହିଛନ୍ତି, ''ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମର୍ପିତ । ଏହି ଫିଲ ତିଆରି କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ବଡ ମାଇଲ ଷ୍ଟୋନ ଆଜି ଏହା ରିଲିଜ ପରେ ବେଶ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସିନେମାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି । ସେ ହିଁ ମୋତେ ବିବାଦରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି । ୨୦ ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ଏହି ଆନିମେସନରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ଥିବା ମୋ ଭକ୍ତିକୁ ମୁଁ ମୋ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ତୋଳି ଧରିଛି । ଆଶା କରୁଛି ଭକ୍ତି ରସର ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ସହ ଭଲପାଇବା ଦେବେ । କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୁନି ସରଳିଆ ଭକ୍ତର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଛୁଆ ଓ ବଡଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ।

mahaprabhu jagannath
mahaprabhu jagannath (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସିନେମା ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ପାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛୁ । ଆଶା କରୁଛି ଏହା ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ । ଏହାସହ ସେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ସମେତ ସଂସ୍କୃତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ଗଜପତି ମହାରାଜା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ସହ ଆଗକୁ ଥିବା ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଯେଉଁଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ କେମିତି ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ତାହାର କାହାଣୀ ରହିବ । ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ସହ ପୁରାଣରୁ ହିଁ ସବୁ କାହାଣୀ କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ।''

mahaprabhu jagannath
mahaprabhu jagannath (ETV Bharat Odisha)

ବୀରେନ୍ ମିଶ୍ର, ବୁଲୁ ପଣ୍ଡା, ଆର୍.ଜେ କୋମଲ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୟନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସ୍ୱରଦାନ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଜୀବନ୍ତ କରିଛି । ଏହାର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସଙ୍ଗୀତ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି । ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏବଂ କଳ୍ପନାପ୍ରସୂତ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ଏହାକୁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପାରିବାରିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିପାରିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ୱେବସାଇଟ୍ ଆଇଏମଡିବି ପକ୍ଷରୁ ୧୦ରୁ ୮.୮ ରେଟିଂ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ୱେବସାଇଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ ତଥା ଉନ୍ନତ ଭିଏଫଏକ୍ସ ଏବଂ ଆନିମେସନ୍ ପାଇଁ ୧୦ରୁ ୮-୯ ରେଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । IMDB ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ହେଉଛି "ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଦେଇଥିବା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭକ୍ତିରସାତ୍ମକ ମନୋରଞ୍ଜକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର"। ମନୋରଞ୍ଜନ ତଥା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ପତ୍ରିକା ‘କୋଇମୋଇ’ ମତରେ ଯେଉଁମାନେ ‘ମହାବତାର ନରସିଂହା’କୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ । ସବୁଠାରୁ ବାବଦ କଥା ହେଉଛି ଦମଦାର୍ କାହାଣୀ ସହ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଦିଗରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଜଗନ୍ନାଥ ଆନିମେଟେଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ।

'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଶ୍ରୀପଦ୍ ୱାର୍କେଡକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଏବଂ ସଂଳାପଗୁଡିକ ପଲ୍ଲବୀ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅବୀରଲ କୁମାର ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ସ୍କୋର ସହ ଆନିମେସନରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ତର ଯୋଡିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଦଳାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଲେ ଆନିମେସନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟର ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ । ପାରିବାରିକ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଭକ୍ତି କାହାଣୀ ସହ ଆନିମେସନ୍ ମିଶ୍ରଣ କରୁଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ', ବିଳମ୍ୱରେ ରିଲିଜ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍‌ରେ ପକାଇପାରେ ପ୍ରଭାବ: ପ୍ରଯୋଜକ

'ମହାପ୍ରଭୁ'ଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କୋଳେଇ ନେବାକୁ ମନ ହୁଏ: ପ୍ରାଚୀ ସାଥୀ

Exclusive: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଫିଲ୍ମ: ବିବାଦରୁ କାଠଗଡା...ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବେଳେ ସାହା ହୋଇଥିଲେ ମଣିମା

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

MAHAPRABHU JAGANNATH
DURGA PRASAD DALAI
ମହାପ୍ରଭଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଫିଲ୍ମ
ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଦଳାଇ
MAHAPRABHU JAGANNATH FILM REVIEW

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.