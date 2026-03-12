ହାତକୁ ଦି'ହାତ ହେଲେ ମହାକୁମ୍ଭ ଭାଇରାଲ ଗାର୍ଲ ମୋନାଲିସା, କେରଳରେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ କଲେ ବିବାହ
ମହାକୁମ୍ଭ ଭାଇରାଲ ଗାର୍ଲ ମୋନାଲିସା ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବିବାହର ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ମୋନାଲିସା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 12, 2026 at 10:39 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହାକୁମ୍ଭ ଭାଇରାଲ୍ ଗାର୍ଲ ମୋନାଲିସା ପୁଣି ଥରେ ଶିରୋନାମାରେ । ବିବାହ କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୋନାଲିସା । ବୁଧବାର ଦିନ କେରଳରେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫରମାନଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା । ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ମୋନାଲିସା ଏବଂ ଫରମାନ କେରଳର ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ନିକଟସ୍ଥ ପୁଭରର ଅରୁଣାନୁର ଶ୍ରୀ ନୈନା ଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।
ପରିବାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରର ବାସିନ୍ଦା ମୋନାଲିସା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବାସିନ୍ଦା ଫରମାନ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଡେଟିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ପରିବାର, ପିତା ଜୟ ସିଂ ଭୋଁସଲେଙ୍କ ସମେତ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେ । ପୁଅ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବାର ମୋନାଲିସା-ଫରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ।
ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ
କୁମ୍ଭମେଳା ପରଠାରୁ ମୋନାଲିସା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକପ୍ରିୟ । ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଡେଲିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଅଫର ମିଳୁଛି । ସମ୍ପ୍ରତି ମୋନାଲିସା ପୁଭରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମାଲାୟଲମ ଫିଲ୍ମ 'ନାଗମ୍ମା'ର ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ । କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ସହରକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ମୋନାଲିସା ଏବଂ ଫରମାନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେରଳ ରାଜଧାନୀର ଥାମ୍ପାନୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ, ମୋନାଲିସାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ପରିବାରକୁ କହିଛି ଯେ ଯେହେତୁ ମୋନାଲିସା 18 ବର୍ଷ ବୟସର, ତେଣୁ ଝିଅଟି କାହା ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ରଖିଛି ।
ପରେ ମୋନାଲିସା ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କେରଳର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେରଳ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭି. ଶିବଙ୍କୁଟ୍ଟି, ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ମାର୍କ୍ସବାଦୀ) ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଏମଭି ଗୋବିନ୍ଦନ, ଏଏ ରହିମ (ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ) ଥିଲେ । ବିବାହରେ ମୋନାଲିସା ଓ ଫରମାନ ପାରମ୍ପରିକ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ବିବାହ ବିଷୟରେ ନେଟିଜେନମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । କେତେକ ଏହାକୁ 'ପ୍ରେମର ବିଜୟ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନେ ଏହି ବିବାହକୁ 'ଦି କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ।
୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ମୋନାଲିସା ଭୋଁସଲେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମଣି ବିକ୍ରୟ କରିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୋନାଲିସା ଅଭିନେତା କୈଳାସଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପି. ଭିନୁ ଭାର୍ଗବଙ୍କ 'ନାଗମ୍ମା' ସହ ମାଲାୟଲମ ସିନେମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ସନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ଡାଏରୀ ଅଫ୍ ମଣିପୁର'ରେ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ