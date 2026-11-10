ଡିସେମ୍ବରରେ ହେବ ବଡ଼ ଧମାକା; କିଙ୍ଗ ଖାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପରଦାକୁ ଆସିବେ ଭାଇଜାନ୍, ଏହି ଦିନ ଆସୁଛି 'ମାତୃଭୂମି'
ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କିଙ୍ଗ୍' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ୨୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ 'ମାତୃଭୂମି' ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ଟ୍ରେଲର ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 4:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି, ନଭେମ୍ବର ୧୦ରେ, ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମାତୃଭୂମି: ମେ ୱାର ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍' କୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ସହ ଫିଲ୍ମ କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ସେନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସଲମାନ ଖାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ-ଭିତ୍ତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରି ଟ୍ରେଲର କେବେ ଜାରି କରାଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
'ମାତୃଭୂମି' ଟ୍ରେଲର କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ?
ସଲମାନ ଖାନ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଦମଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । 'ମାତୃଭୂମି' ଟ୍ରେଲର କେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେ ନେଇ ନିର୍ମାତାମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଜଣାଇନାହାନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ କେବଳ ଏତିକି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଟ୍ରେଲରଟି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ପୋଷ୍ଟରରେ ସଲମାନଙ୍କୁ ସେନା ପୋଷାକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କଣ୍ଟାତାର ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ବାଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ।
'ମାତୃଭୂମି' କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ?
ଟ୍ରେଲର ମୁକ୍ତିଲାଭ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ସାହଜନକ ଖବର ସହିତ, ସଲମାନ ଖାନ ଶେଷରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । 'ମାତୃଭୂମି' ୨୦୨୬ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ରିଲିଜ ସମୟସୂଚୀରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ, ଶେଷରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ।
ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବଡ଼ ଧମାକା
ସିନେମା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦୨୬ ମସିହାର ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହଜନକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଡିସେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମାତୃଭୂମି' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ୨୦ ଦିନ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କିଙ୍ଗ୍' ପରଦାକୁ ଆସିବ । ବିଶେଷ ଭାବରେ, ଏହା ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ଯେଉଁଠାରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏତେ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି । ଯଦି 'ମାତୃଭୂମି' ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 'କିଙ୍ଗ୍'ର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ । 'ମାତୃଭୂମି' କିମ୍ବା 'କିଙ୍ଗ୍'—ଶେଷରେ କେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।