ETV Bharat / entertainment

ଡିସେମ୍ବରରେ ହେବ ବଡ଼ ଧମାକା; କିଙ୍ଗ ଖାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପରଦାକୁ ଆସିବେ ଭାଇଜାନ୍, ଏହି ଦିନ ଆସୁଛି 'ମାତୃଭୂମି'

ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କିଙ୍ଗ୍' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ୨୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ 'ମାତୃଭୂମି' ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ଟ୍ରେଲର ।

alman khan film maatrubhumi to release on 4th december 20 days before shahrukh khan king
alman khan film maatrubhumi to release on 4th december 20 days before shahrukh khan king (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 10, 2026 at 4:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି, ନଭେମ୍ବର ୧୦ରେ, ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମାତୃଭୂମି: ମେ ୱାର ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍' କୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ସହ ଫିଲ୍ମ କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ସେନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସଲମାନ ଖାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ-ଭିତ୍ତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରି ଟ୍ରେଲର କେବେ ଜାରି କରାଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

'ମାତୃଭୂମି' ଟ୍ରେଲର କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ?

ସଲମାନ ଖାନ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଦମଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । 'ମାତୃଭୂମି' ଟ୍ରେଲର କେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେ ନେଇ ନିର୍ମାତାମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଜଣାଇନାହାନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ କେବଳ ଏତିକି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଟ୍ରେଲରଟି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ପୋଷ୍ଟରରେ ସଲମାନଙ୍କୁ ସେନା ପୋଷାକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କଣ୍ଟାତାର ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ବାଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ।

'ମାତୃଭୂମି' କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ?

ଟ୍ରେଲର ମୁକ୍ତିଲାଭ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ସାହଜନକ ଖବର ସହିତ, ସଲମାନ ଖାନ ଶେଷରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । 'ମାତୃଭୂମି' ୨୦୨୬ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ରିଲିଜ ସମୟସୂଚୀରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ, ଶେଷରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ।

ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବଡ଼ ଧମାକା

ସିନେମା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦୨୬ ମସିହାର ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହଜନକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଡିସେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମାତୃଭୂମି' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ୨୦ ଦିନ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କିଙ୍ଗ୍' ପରଦାକୁ ଆସିବ । ବିଶେଷ ଭାବରେ, ଏହା ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ଯେଉଁଠାରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏତେ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି । ଯଦି 'ମାତୃଭୂମି' ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 'କିଙ୍ଗ୍'ର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ । 'ମାତୃଭୂମି' କିମ୍ବା 'କିଙ୍ଗ୍'—ଶେଷରେ କେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ମାତୃଭୂମି'; ଭାରତ-ଚୀନ୍ କାହାଣୀ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଉପରେ ଥିଲା କି 'ଚାପ' ? ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସଲମାନ

TAGGED:

MAATRUBHUMI TRAILER
SALMAN KHAN FILM
MAATRUBHUMI
ମାତୃଭୂମି
ସଲମାନ ଖାନ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.