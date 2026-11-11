ETV Bharat / entertainment

'ମାତୃଭୂମି' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ: ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ବଳିଦାନର କାହାଣୀ କହିବେ ସଲମାନ, ଫ୍ୟାନ୍ସ କହିଲେ "କମାଲ୍ କରିଛ ଭାଇଜାନ୍..''

'ମାତୃଭୂମି'ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ । ଯେଉଁଥିରେ ସଲମାନ ଖାନ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ଦମଦାର ସଂଳାପରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି ।

maatrubhumi trailer
maatrubhumi trailer (poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 11, 2026 at 1:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମାତୃଭୂମି: ମେ ୱାର ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍', ଦେଶପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ମାନବଜାତିକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହାଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟ୍ରେଲର ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖ ରାତିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଏହା ତୁରନ୍ତ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

'ମାତୃଭୂମି' ଟ୍ରେଲର

୪.୫ ମିନିଟର ଏହି ଟ୍ରେଲର ଜଣେ ସୈନିକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଝଲକ ଦେଖାଏ । ଏପରି ଏକ ଜୀବନ ଯେଉଁଠାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ବିତାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମରିକ ୟୁନିଫର୍ମ ପଛରେ ଏକ ପରିବାର ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି; ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦାୟ ବେଳେ ଏକ ଭୟ ରହିଥାଏ ଯେ, ହୁଏତ ଏହା ହିଁ ଶେଷ ବିଦାୟ ହୋଇପାରେ । ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ବାହାରକୁ ଆସି, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୈନିକମାନଙ୍କ ଭାବଗତ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ତ୍ୟାଗକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ।

ଯଦିଓ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତୀବ୍ର ଆକ୍ସନ୍, ବିପଜ୍ଜନକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଲଢ଼େଇ ଏବଂ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସିନ୍ ରହିଛି, ତଥାପି ଏହା ଏକ ଗଭୀର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ: ଯୁଦ୍ଧ କାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁଖଦ ପରିଣାମ ଆଣିଦିଏ ନାହିଁ । ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଜୀବନ ହାନି ଘଟେ, ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନ ରହି ତା’ଠାରୁ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଯାଏ । ଏହି କାହାଣୀ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ, ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷା, ଉଭୟ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ ।

'ମାତୃଭୂମି' ଟ୍ରେଲର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମାତୃଭୂମି'ର ଟ୍ରେଲରକୁ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି; ଏଥିରେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ମତାମତ ସହିତ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ଆମ ଆଶାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଛି; ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆୟ (ଓପନିଂ) ୨୦ ରୁ ୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, "ଏହି ଅବତାରରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏଭଳି ରୂପରେ ଦେଖି ନଥିଲି ।" ତୃତୀୟ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, "ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦମଦାର୍ ଦେଖାଯାଉଛି; ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ !"

'ମାତୃଭୂମି' ବିଷୟରେ.... ଅପୂର୍ବ ଲଖିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ମାତୃଭୂମି: ମେ ୱାର୍ ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 'ସଲମାନ ଖାନ ଫିଲ୍ମସ୍' ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । 'ମାତୃଭୂମି' ୨୦୨୬ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଡିସେମ୍ବରରେ ହେବ ବଡ଼ ଧମାକା; କିଙ୍ଗ ଖାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପରଦାକୁ ଆସିବେ ଭାଇଜାନ୍, ଏହି ଦିନ ଆସୁଛି 'ମାତୃଭୂମି'

'ମାତୃଭୂମି'; ଭାରତ-ଚୀନ୍ କାହାଣୀ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଉପରେ ଥିଲା କି 'ଚାପ' ? ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସଲମାନ

TAGGED:

MAATRUBHUMI TRAILER
MAATRUBHUMI
SALMAN KHAN
ମାତୃଭୂମି ଟ୍ରେଲର
ସଲମାନ ଖାନ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.