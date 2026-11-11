'ମାତୃଭୂମି' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ: ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ବଳିଦାନର କାହାଣୀ କହିବେ ସଲମାନ, ଫ୍ୟାନ୍ସ କହିଲେ "କମାଲ୍ କରିଛ ଭାଇଜାନ୍..''
'ମାତୃଭୂମି'ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ । ଯେଉଁଥିରେ ସଲମାନ ଖାନ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ଦମଦାର ସଂଳାପରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 1:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମାତୃଭୂମି: ମେ ୱାର ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍', ଦେଶପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ମାନବଜାତିକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହାଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟ୍ରେଲର ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖ ରାତିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଏହା ତୁରନ୍ତ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
'ମାତୃଭୂମି' ଟ୍ରେଲର
୪.୫ ମିନିଟର ଏହି ଟ୍ରେଲର ଜଣେ ସୈନିକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଝଲକ ଦେଖାଏ । ଏପରି ଏକ ଜୀବନ ଯେଉଁଠାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ବିତାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମରିକ ୟୁନିଫର୍ମ ପଛରେ ଏକ ପରିବାର ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି; ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦାୟ ବେଳେ ଏକ ଭୟ ରହିଥାଏ ଯେ, ହୁଏତ ଏହା ହିଁ ଶେଷ ବିଦାୟ ହୋଇପାରେ । ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ବାହାରକୁ ଆସି, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୈନିକମାନଙ୍କ ଭାବଗତ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ତ୍ୟାଗକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ।
Thank you for the overwhelming love on the trailer of #Maatrubhumi. Your love means everything, and your genuine criticism means even more.. We have heard you, and work has already begun on it 👍 I will give my level best, so that when you watch this film, you feel proud🇮🇳 https://t.co/eq2d5kkyRg— Apoorva Lakhia (@lakhiaapoorvaa) November 11, 2026
Aaj release karoon ya kal ? Jo kal kare so aaj kar, Jo aaj kare so ab.Enjoy the trailer….. #MaatrubhumiTrailer out now @IChitrangda @LakhiaApoorva #ZeynShaw #AbhishrriSen @JasonThamIndia @TheAnkurBhatia #HarshilShah #HeeraSohal #VipinBhardwaj @TanyaDesai4 #HimeshReshammiya @meetbros @SKFilmsOfficial @SKF_Music @RaviBasrur @cchintanshaah @ShamiraahN @editormayuresh— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) November 10, 2026
ଯଦିଓ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତୀବ୍ର ଆକ୍ସନ୍, ବିପଜ୍ଜନକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଲଢ଼େଇ ଏବଂ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସିନ୍ ରହିଛି, ତଥାପି ଏହା ଏକ ଗଭୀର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ: ଯୁଦ୍ଧ କାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁଖଦ ପରିଣାମ ଆଣିଦିଏ ନାହିଁ । ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଜୀବନ ହାନି ଘଟେ, ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନ ରହି ତା’ଠାରୁ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଯାଏ । ଏହି କାହାଣୀ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ, ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷା, ଉଭୟ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ ।
@BeingSalmanKhan @IChitrangda @LakhiaApoorva @JasonThamIndia @TheAnkurBhatia @TanyaDesai4 that's what you call a trailer worth watching! 🔥🔥 https://t.co/jKr4401hS6— Ɗιʋყαɳʂԋ ॐ🚩 (@iBeingDivyansh) November 10, 2026
@BeingSalmanKhan @IChitrangda @LakhiaApoorva @JasonThamIndia @TheAnkurBhatia @TanyaDesai4 @BeingSalmanKhan Sir You Are Looking Very Dashing In This Look, Can't Wait To See This Flashback Sequence In #Maatrubhumi 💥 #SalmanKhan https://t.co/qILvD3WGnw— Subhaan Khan (@SubhanKhan_157) November 10, 2026
'ମାତୃଭୂମି' ଟ୍ରେଲର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମାତୃଭୂମି'ର ଟ୍ରେଲରକୁ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି; ଏଥିରେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ମତାମତ ସହିତ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ଆମ ଆଶାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଛି; ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆୟ (ଓପନିଂ) ୨୦ ରୁ ୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, "ଏହି ଅବତାରରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏଭଳି ରୂପରେ ଦେଖି ନଥିଲି ।" ତୃତୀୟ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, "ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦମଦାର୍ ଦେଖାଯାଉଛି; ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ !"
Dear #SalmanKhan THIS IS BEYOND EXPECTATIONs. This is FKING HISTORY against all odds. Too Good Man Too Good 🔥😭 #MaatrubhumiTrailer https://t.co/HLtaP6b4Fc— It’s Raj..!✨ (@TheLoyalSKFan) November 10, 2026
'ମାତୃଭୂମି' ବିଷୟରେ.... ଅପୂର୍ବ ଲଖିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ମାତୃଭୂମି: ମେ ୱାର୍ ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 'ସଲମାନ ଖାନ ଫିଲ୍ମସ୍' ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । 'ମାତୃଭୂମି' ୨୦୨୬ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
#MaatrubhumiTrailer is a 4/5 for me! 🔥 We've seen Salman in such good form after a long time. 25-30 crore opening looks possible, with strong WOM it could go higher. Hopefully, it lands in the 250-300 crore range, or even more if neutral audiences connect! 🤞 Now we want a grand promotional campaign! 🔥 @SKFilmsOfficial @BeingSalmanKhan #SalmanKhan— Sohail. (@BeingSohail__) November 11, 2026