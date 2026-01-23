ETV Bharat / entertainment

'ବର୍ଡର 2' ପରେ ଆସୁଛି ସଲମାନଙ୍କ 'ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍'; ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ମାତୃଭୂମି' ଝଲକ, ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ

ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଫିଲ୍ମ 'ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍' । ଏଥିରେ ସଲମାନ ଖାନ ନଜର ଆସିବେ । ଆଜି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ମାତୃଭୂମି' ଟିଜର ରିଲିଜ ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 23, 2026 at 1:26 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍' ୨୦୨୬ର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏପ୍ରିଲରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲିଜ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ଯୁଦ୍ଧ ଆଧାରିତ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଫିଲ୍ମ "ବର୍ଡର୍ ୨" ଆଜି, ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟରେ, ସଲମାନ ଖାନ ତାଙ୍କ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଆଧାରିତ ଫିଲ୍ମ "ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍"ର ପ୍ରଥମ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଗୀତ "ମାତୃଭୂମି"ର ଟିଜର ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୀତ କେବେ ଆସିବ ଜାଣନ୍ତୁ...

ଗୀତଟି କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ?

ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍"ର ନୂତନ ଗୀତର ଟିଜରରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହି ଗୀତଟି ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଏକ ସେନା ପୋଷାକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଗୀତଟି ଆସନ୍ତାକାଲି, ଜାନୁଆରୀ ୨୪ ତାରିଖରେ ରିଲିଜ ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅରିଜିତ ସିଂ, ମାଷ୍ଟରମଣି ଧରମକୋଟ ଏବଂ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ ଗାଇଛନ୍ତି । ହିମେଶ ରେଶମିଆ ଏହି ଗୀତର ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସମୀର ଅଞ୍ଜାନ ଏହାର ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଗୀତକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

'ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗଲୱାନ୍' ଅପୂର୍ବ ଲାଖିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶୁଟ୍ଆଉଟ୍ ଏବଂ ଲୋଖଣ୍ଡୱାଲା, ହସିନା ପାର୍କର, ଏକ ଅଜନବୀ ଏବଂ ମିଶନ ଇସ୍ତାନବୁଲ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ ଫିଲ୍ମ କ୍ରାକଡାଉନ୍ (୨୦୨୦) ତିଆରି କରିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନ ଗାଲୱାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ସହିଦ ହୋଇଥିବା କର୍ଣ୍ଣେଲ ବି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ସନ୍ତୋଷ ଜଣେ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସେନା ଭୂମିକାରେ ବାବୁ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଉଥିବା ଜଣେ ସୈନିକ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବେ। ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଙ୍କୁର ଭାଟିଆ ଏବଂ ଜେନ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ସିଂ ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ଏକ ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

