'ମାତୃଭୂମି' 'ତେରି ସେକ୍ସି ବ୍ୟୁଟି' ନୂଆ ଗୀତ ରିଲିଜ, ୧୧ବର୍ଷ ପରେ ଗାୟକ ଭାବେ ଫେରିଲେ ସଲମାନ ଖାନ
ସଲମାନ ଖାନ 'ହିରୋ' (୨୦୧୫) ରେ ପ୍ଲେ-ବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମର ଶୀର୍ଷକ ଗୀତ (ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍) ଗାଇଥିଲେ। ଏବେ ନିଜ ଫିଲ୍ମ ମାତୃଭମିରେ 'ତେରି ସେକ୍ସି ବ୍ୟୁଟି' ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 2:56 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମାତୃଭୂମି: ମେ ୱାର୍ ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍' ରୁ ଏକ ନୂତନ ଗୀତ 'ତେରି ସେକ୍ସି ବ୍ୟୁଟି' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଏହି ଗୀତରେ ସଲମାନ ଖାନ ନିଜ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ସେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ସିଂଙ୍କ ସହ ପରଦାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବ । ପୂର୍ବରୁ ସଲମାନ ଖାନ ୨୦୧୫ ମସିହାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ହିରୋ' ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ; ବର୍ତ୍ତମାନ, ୧୧ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଏହି ନୂତନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ଜଣେ ଗାୟକ ଭାବରେ ଫେରିଛନ୍ତି ।
"ତେରି ସେକ୍ସି ବ୍ୟୁଟି" ଗୀତର ସଙ୍ଗୀତ ସାଜିଦ ଖାନ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ଗୀତର ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସିଜର ଗୋନସାଲଭେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଆକର୍ଷଣୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ତାଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା ସହିତ, ଏହି ଗୀତଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗ୍ଲାମର ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନର ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗାଇଛି । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଯଦିଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ସଲମାନ ଖାନ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ହିରୋ (୨୦୧୫) ପରେ ଏହି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ 'ପ୍ଲେ-ବ୍ୟାକ୍' ଗାୟକ ଭାବରେ ଫେରିଛନ୍ତି ।
ଅପୂର୍ବ ଲଖିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ‘ମାତୃଭୂମି: ମେ ୱାର ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ‘ସଲମାନ ଖାନ ଫିଲ୍ମସ୍’ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ସୈନିକମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି, ଏହାର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଏବଂ ଟିଜର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏହାର ନୂତନ ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସଲମାନ ଖାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାର ଅସ୍ଥାୟୀ ନାମ ‘SVC63’ ରଖାଯାଇଛି । ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ସାଉଥ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବଂଶୀ ପାଇଡିପଲ୍ଲୀ । ଏହାକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଦର୍ଶକବର୍ଗଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଭଳି ଆକ୍ସନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସଲମାନ ଖାନ ଏକ ଭିନ୍ନ ତଥା ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବାକୁ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।