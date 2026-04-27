କମାଲ କରୁଛି 'କାଙ୍ଗୁଲା', ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ନିଆରା ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖି ବିଭୋର ଦର୍ଶକ
ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାଙ୍ଗୁଲା । ସବୁଠି ହାଉସଫୁଲ, ସାଉଁଟୁଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲପାଇବା । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : April 27, 2026 at 11:51 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କାଙ୍ଗୁଲା' । ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରମ୍ପରାର ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ସହ ମା' କାଳୀଙ୍କ ଦଣ୍ଡନାଚକୁ ନେଇ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି । ଅନୁଗୋଳର କାଙ୍ଗୁଲା ଗାଁର ମା' କାଳୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେରୁଯାତ୍ରାର ସୁନ୍ଦର ଏକ ନୃତ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଏଥିରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଦଣ୍ଡ ନାଚକୁ ଏଥିରେ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି।
ମିଳୁଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲପାଇବା:
୨ ଦିନ ତଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ସବୁଠି ସିନେମାକୁ ଭଲପାଇବା ମିଳୁଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମହାରାଜା ହଲରେ ଏହାର ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସବୁଦିନ ହାଉସଫୁଲ ରହୁଛି । ମା'ଙ୍କ ୧୨ ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ସହ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକ ବେଶ ବିଭୋର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବେଶ ବିମୋହିତ କରୁଛି । ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକମାନେ ପରମ୍ପରା ଓ ଭଗବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଆସ୍ଥାକୁ ଭୁଲିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିବା ପରମ୍ପରାକୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବାରୁ ଦର୍ଶକ ଖୁସ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।
ବିଶେଷ କରି ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଓ କାଙ୍ଗୁଲା ଗାଁର ମା' କାଳୀଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଏହା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି । କଳାକାରମାନଙ୍କ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛୁ ବୋଲି ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନେତା ସମ୍ବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ଲୋକଙ୍କ ବେଶ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି । ସେହିପରି ଅଭିନେତା ଅଭିଷେକ ଗିରି ଓ ସମ୍ବିତଙ୍କ ବନ୍ଧୁତାର ଚିତ୍ର ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଦର୍ଶକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ, ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଅଭିନେତା ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି । କାହାଣୀ ଓ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଅମିତ କୁମାର ଦାସ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଓ ସମ୍ବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅଭିନେତା ସହ ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ । ଗୀତକୁ ସଂଗୀତରେ ସଜାଇବା ଓ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ, ଜେଏନ ପଦ୍ମା ଓ ସୁମିତ ଦୀକ୍ଷିତ ।
କେଉଁମାନେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି:
ଅଭିନେତା ସମ୍ବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନାୟିକା ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର । ଏହି ନୂଆ ଯୋଡିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଡ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସମ୍ବିତ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କ ସହ ଅଭିଷେକ ଗିରି, ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, ପୁପିନ୍ଦର, ନବପ୍ରୀତ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା, ଚେତନା, ନମ୍ରତା ଦାସ (ଡଲି ଅପା) ଓ ଭକ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ଏଥିରେ ନିଜ ଅଭିନୟକୁ ନେଇ ସମ୍ବିତ କହିଛନ୍ତି, "ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ । ଆମ ଚରିତ୍ରକୁ ଯଥୋଚିତ କରିବାକୁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ । ଆଶା ଅଛି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବା ।"
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଛକ ଓ ଗାଁର ସତ କାହାଣୀ ସହ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାର ଗାଥାକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁପାରିଛି, ଫିଲ୍ମକୁ ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ, ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସର କାହାଣୀ କହିବ 'ପୂୟୋଦକମ୍', 'କାଙ୍ଗୁଲା' ଓ 'ଦଣ୍ଡକାଳୀ'
