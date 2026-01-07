'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ୍' ସହ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବେ ସାମନ୍ଥା, ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ସହ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍
ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ୍' ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ । ଏଥିସହ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁ । ସେ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ୍' ସହ କମବ୍ୟାକ କରୁଛନ୍ତି । ଆଜି ଫିଲ୍ମର ଏକ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ସହ ପୁଣିଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସାମନ୍ଥାଙ୍କୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ତୀବ୍ର ଅବତାରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ଟ୍ରେଲରର ରିଲିଜ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ।
ନୂତନ ଭାବରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟରରେ, ସାମନ୍ଥା ଶାଢୀ ଲୁକରେ ଏକ ବସ୍ ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅନ୍ଦାଜରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଲଢିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ପୋଷ୍ଟର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି କେବଳ ନିଆଁ । ରୋକ୍ କରି ଚାଲ, ସାମ୍ । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାସ୍ସ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସାମ୍ମ।
ସାମନ୍ଥା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟରଟି ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତୁମେ କେବଳ ଦେଖୁଥାଅ... 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ୍' ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ ।" ସେ ଟିଜର ଟ୍ରେଲରର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, " 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ୍' ୯ ଜାନୁଆରୀ ସକାଳ ୧୦ ଟାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।" କହିରଖୁଛୁ କି, ବିଭି ନନ୍ଦିନୀ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ୍'କୁ ରାଜ ନିଦିମୋରୁ, ସାମନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ହିମାଙ୍କ ଦୁଭୁରୁ ତ୍ରା-ଲା-ଲା ମୁଭିଂ ପିକଚର୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାନରରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଯୋଜନା ଉଦ୍ୟମ। ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଫିଲ୍ମରେ ଗୁଲସନ ଦେବୈୟା, ଗୌତମୀ, ଦିଗନ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସାମନ୍ଥା କହିଥିଲେ, "ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ୍ ଏପରି ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ହୃଦୟକୁ ସିଧାସଳଖ ଛୁଇଁ ଗଲା । ତ୍ରା-ଲା-ଲା ମୁଭିଂ ପିକଚର୍ସ ଅଧୀନରେ ଏଥିରେ ପ୍ରଯୋଜନା ଏବଂ ଅଭିନୟ କରିବା ଗଭୀର ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ କରେ । ଏହା ପ୍ରେମ, ନିଜରତା ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ମୂଳ ଥିବା ଏକ କାହାଣୀ, ଏବଂ ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ଯାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ମୁଁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ । ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ, ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଉଷ୍ମତା ସହିତ ଆମର ଜୀବନ ଏବଂ ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପ ଦେବା ଉତ୍ସାହଜନକ ।"
ବିବାହ ପରେ "ମା ଇଣ୍ଟି ବାଙ୍ଗାରାମ" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ । ସାମନ୍ଥା ରାଜଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ରେ ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାତୁରର ଇଶା ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲିଙ୍ଗ ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।
