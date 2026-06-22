ETV Bharat / entertainment

ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ', 3 ଦିନରେ ଏତିକି କମାଇଲାଣି ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ

'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ' ସହ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁ ପରଦାରେ ଧମାକା କରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କ୍ରିନିଂ ୫୦୧ ଶୋ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବେଶ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛି ।

MAA INTI BANGAARAM BOX OFFICE
MAA INTI BANGAARAM BOX OFFICE (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 22, 2026 at 12:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁ 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ' ସହ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ଗତ 19ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ବେଶ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛି । ତୃତୀୟ ଦିନ ରବିବାରରେ ଫିଲ୍ମଟି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 20 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ।

ରବିବାର, ଏହା ଭାରତରେ 2,965ଟି ଶୋ’ ମାଧ୍ୟମରେ 10.10 କୋଟିର ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଯାହାର ମୋଟ ମୋଟ କଲେକ୍ସନ୍ 26.69 କୋଟି ଏବଂ ମୋଟ ମୋଟ କଲେକ୍ସନ୍ 23.10 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଫିଲ୍ମଟି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ₹4.00 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହାର ମୋଟ ବିଦେଶ କଲେକ୍ସନ 15.10 କୋଟି ଏବଂ ମୋଟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୋଟ ମୋଟ କଲେକ୍ସନ୍ 41.79 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଦୃଢ଼ ଆୟ ବଜାୟ ରଖିଛି ।

ଶୁକ୍ରବାର, ଏହା ଭାରତରେ 2,658ଟି ଶୋ’ ମାଧ୍ୟମରେ 31.9% ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ସହ 5.35 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ଶନିବାର, ଏହା 2,591ଟି ଶୋ’ ମାଧ୍ୟମରେ 7.63 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି ଯାହାର ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ହାର 44.6% ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ସହିତ। ରବିବାର ଦିନ ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମର ସର୍ବାଧିକ ଆୟ ୧୦.୧୦ କୋଟି ଥିଲା, ଯାହା ସହ ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ୫୩.୪% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ତେବେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତରେ ୨୩.୧୦ କୋଟି (ନେଟ୍) ଏବଂ ୨୬.୬୯ କୋଟି (ଗ୍ରସ୍) ଆୟ କରିଛି । ବିଦେଶରେ ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ୧୫.୧୦ କୋଟି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ୪୧.୭୯ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଶୁକ୍ରବାର- 5.35 କୋଟି

ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଶନିବାର- 7.63 କୋଟି

ତୃତୀୟ ଦିନ, ରବିବାର- 10.10 କୋଟି

ମୋଟ (ଭାରତ ନେଟ୍) -23.10 କୋଟି

ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣ 2,341 ଶୋ’ରେ 9.50 କୋଟି ଅବଦାନ ଦେଇଛି ଯାହା 61% ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ସହିତ, ଯେତେବେଳେ ତାମିଲ ସଂସ୍କରଣ 624 ଶୋ’ରେ ₹0.60 କୋଟି ଅବଦାନ ଦେଇଛି ଯାହା 25% ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ସହ ।ରବିବାର ଦିନ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସର୍ବାଧିକ ୫୦୧ ତେଲୁଗୁ ଶୋ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା, ଯାହା ୭୯.୩% ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ୩୨୬ ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟନମରେ ୧୧୯ ଶୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି, ଚେନ୍ନାଇରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୨୧ ତାମିଲ ୨ଡି ଶୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ୩୩.୫% ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ସହିତ ଥିଲା, ତା’ପରେ କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ୪୮ ଏବଂ ସାଲେମରେ ୨୯ ଶୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ।

'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ୍' ରେ ଗୁଲସନ ଦେବୈୟା, ଦିଗାନ୍ତ ମଞ୍ଚଲେ, ଗୌତମୀ ତାଡିମଲ୍ଲା, ଶ୍ରୀମୁଖୀ, ମଞ୍ଜୁଷା ଏବଂ ଶ୍ରୀନିବାସ ଗାଭିରେଡ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପରିବାରର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଅତୀତ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କ କାହାଣୀ କହେ ଯିଏ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅତୀତରୁ ବିପଦ ପୁନର୍ବାର ଆସେ, ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ରଖି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ନନ୍ଦିନୀ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟକାର ରାଜ ନିଦିମୋରୁ (ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ)ଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମାଆ ହେବେ କି ସାମନ୍ଥା ? 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ୍' ସେଲିବ୍ରେସନରେ ଲୁକ୍ ନେଇ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା

'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ୍' ସହ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବେ ସାମନ୍ଥା, ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ସହ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍

ସାମନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମିଳିଗଲେ ଜୀବନ ସାଥୀ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ କଲେ ବିବାହ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

MAA INTI BANGAARAM
SAMANTHA RUTH PRABHU
ସାମନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁ
ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
MAA INTI BANGAARAM BOX OFFICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.