'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗରାମ' ରେକର୍ଡ; ବନିଲା 100 କୋଟି କମାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଲିଡ୍ ଫିଲ୍ମ
'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗରାମ' ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି । ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 13, 2026 at 10:03 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥ ସୁନ୍ଦରୀ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗରାମ' ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି । ଏହି ରେକର୍ଡ ସହ ଫିଲ୍ମ ବନିଛି 100 କୋଟି କମାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଲିଡ୍ ଫିଲ୍ମ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସାମନ୍ଥା ।
ଜୁଲାଇ 12 ରେ ସାମନ୍ଥା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଭିଡିଓରେ ସାମନ୍ଥା ସ୍ୱାମୀ ରାଜ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭିଡିଓରେ କୌତୁକିଆ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ହଁ କୁହନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ଅନଲକ୍ କଲାବେଳେ ଫିଲ୍ମର ବିଶ୍ୱର ରୋଜଗାର ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ସାମନ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ହସଖୁସିରେ କୁହନ୍ତି, 'ଆମେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛୁ ।'
ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେୟାର କରି ସାମନ୍ଥା ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗରାମ' ରିଲିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ମନେ ଅଛି: ଲୋକମାନେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ କି ? ଆମେ ମୁକ୍ତ କରୁଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା କି ? ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି ଏପରି ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ?
ଜଣେ ପ୍ରଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ' ବି ସେଣ୍ଟର'ର ପ୍ରଦର୍ଶକ ବୋଲି ଡାକିଲେ । ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛି । ମୋର ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଲେ, 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗରାମ' ବିଷୟରେ ତୁମେ କ’ଣ ଭାବୁଛ? ଏହା କିପରି ଖୋଲିବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ପ୍ରଦର୍ଶକ ଚିନ୍ତା ନକରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ । "କାହିଁକି କେହି ଜଣେ ହିରୋଇନଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ? ଯଦି ଏହା ଏକ ବଡ ହିରୋଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ଅଛି, ତେବେ ଏହା ଭଲ ଅଟେ। ଲୋକମାନେ ଏହାର ଗ୍ଲାମର ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଜଣେ ହିରୋଇନଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ ଅଛି । ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ କିଏ ଆସିବ ? କେହି ନାହାଁନ୍ତି ।" 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗରାମ' ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କେହି ବିପଦ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଆନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ, ସେହି ବିପଦଗୁଡିକ ପରିଶୋଧ କରେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ, ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି । ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା କାମ କଲା ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଜିନିଷର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେହି ଜଣେ 'ବି' କିମ୍ବା 'ସି' କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଡାକି ଏକ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି, ଉତ୍ତର ତୁରନ୍ତ 'ନା' ହେବ ନାହିଁ । ବୋଧହୁଏ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା । କାରଣ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ କେବେବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିବା ନାହିଁ ।
ଏହାପୂର୍ବରୁ 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗରାମ'ର ନିର୍ମାତା ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଫିଲ୍ମର 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରୁଥିବାବେଳେ ନିର୍ମାତାମାନେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗରାମ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶତାବ୍ଦୀ । 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗରାମ' ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଲିଡ୍ ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କହିରଖୁଛୁ କି, 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗରାମ' ସାଉଥରେ ମହିଳା ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ ଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାରଣ ଏହା ବଜେଟର 300% ରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି । ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ କେବଳ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଏଥିରେ ଗୁଲଶାନ ଦେବୟା, ଡିଜିଣ୍ଟ ମଞ୍ଚଲେ, ଗ aut ତମ, ଶ୍ରୀମୂଖୀ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆସୁଛି ସାମନ୍ଥାଙ୍କ 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗରାମ' ସିକ୍ୱେଲ; ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର, ରାଜ୍ କଲେ ଘୋଷଣା
ଗର୍ଭବତୀ ଗୁଜବରୁ ହଟାଇଲେ ପରଦା: ମାଆ ହେବେ ସାମନ୍ଥା, ଫିଲ୍ମରୁ ନେବେ ବ୍ରେକ୍ !
ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ', 3 ଦିନରେ ଏତିକି କମାଇଲାଣି ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ