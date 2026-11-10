'ରାମାୟଣ' ନେଇ 'କୃଷ୍ଣ'ଙ୍କ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ; ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶଂସା ଏବେ ସମାଲୋଚନା, କହିଲେ 'ଫିଲ୍ମ ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ଭୁଲ୍...'
ମହାଭାରତ ଫେମ୍ ନୀତୀଶ ଭରଦ୍ୱାଜ 'ରାମାୟଣ' ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଭାରତର ଇତିହାସ,ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 3:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ମହାଭାରତ' (୧୯୮୮) ଧାରାବାହିକରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅଭିନେତା ନୀତୀଶ ଭରଦ୍ୱାଜ, ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ 'ରାମାୟଣ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପରେ ଏହାର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଏହା 'ଓସ୍କାର' ପୁରସ୍କାର ଜିତିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଥିବା ଏହି ଅଭିନେତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ, ରଣବୀର କପୁର ଅଭିନୀତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତର ଇତିହାସ, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ରାମାୟଣ' ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ।
ଫିଲ୍ମରେ ରାବଣ ଚରିତ୍ରକୁ (ଯାହାକୁ ୟଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ) ଯେପରି ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ସେଥିନେଇ ନୀତୀଶ ନିରାଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ, ଏହି ଚରିତ୍ରକୁ ଜଣେ ଉଦାରବାଦୀ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାକାବ୍ୟର ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା ତଥା ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ବଦଳି ଯାଉଛି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଜର ମତାମତ ସେୟାର କରି ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାମାୟଣ କେବଳ ଏକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ନୀତୀଶ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ରାବଣକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାର, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରି, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୋ ମତରେ ରାମାୟଣର ନୈତିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ହିଁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛି । ମୁଁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ନିରାଶ । ଏହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଉଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବି ଭଲ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। କେବଳ VFX ଚମକ କେବେ ହେଲେ ଏହି ମହାକାବ୍ୟର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଦାର୍ଶନିକ ଗଭୀରତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାରତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ । ମୋ ମତରେ, ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାରତର ଇତିହାସ, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ମୌଳିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ, ତାହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ।"
ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶଂସା
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ନୀତୀଶଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା । ଟ୍ରେଲର ଦେଖିବା ପରେ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିତେଶ ତିୱାରୀ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 'ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦେଶୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର' ବର୍ଗରେ ଓସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଜିତିବ । ସେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏ.ଆର୍. ରହମାନ ଏବଂ ହାନ୍ସ ଜିମରଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
'ରାମାୟଣ' ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ମହାକାବ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଦୁଇ ଭାଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରଣବୀର କପୁର ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ସୀତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ୟଶ ରାବଣଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ପ୍ରଯୋଜକ ନମିତ ମଲହୋତ୍ରା ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଏ.ଆର୍. ରହମାନ ଓ ହାନ୍ସ ଜିମର ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ୫ ନଭେମ୍ବର, 2026 ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ 2028 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ।