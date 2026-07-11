'ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଭଗବାନ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ..' ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଘୋଷଣା ପରେ ଗୌରବଙ୍କୁ ନେଇ ଏହା କହିଲେ ଶ୍ରେୟା
'ଲକ୍ ଅପ୍'ର ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏପିସୋଡ୍ ପରେ ଶ୍ରେୟା କାଲରା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଗୌରବ ଖାନ୍ନା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ଚାମୋଲାଙ୍କ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲେ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 11, 2026 at 8:53 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଲକ୍ ଅପ୍: ସଚ୍ ୟା ସଜା' ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି । ସଦ୍ୟତମ ଏପିସୋଡ୍ରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୁକ୍ତି - ବିଶେଷକରି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଶ୍ରେୟା କାଲରା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ଚାୱଲାଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଛି । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏପିସୋଡ୍ ନାଟକୀୟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଶିଳ୍ପା ସିନ୍ଦେ, ଶ୍ରେୟା କାଲରା ଏବଂ ମାଧୁରୀ ଗ୍ରୋଭରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ସୀମିତ ବଜେଟ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିଳ୍ପା ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ରୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ।
A thread of Shreya Kalra making below the belt and disgusting personal remarks on inmates#lockupp2— ✨ (@supeuphoria) July 9, 2026
1. About Akanksha Chamola pic.twitter.com/eYO1cEhkcA
ପରେ, ଶ୍ରେୟା ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ଶିଳ୍ପା ଏବଂ ମାଧୁରୀଙ୍କ ସହ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଶିଳ୍ପା ସିନ୍ଦେଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ଶ୍ରେୟା ଗୌରବ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଗୌରବ 'ଭାଗ୍ୟବାନ' ଯେ ସେ ଆକାଂକ୍ଷା ଭଳି 'ଡାଏନ' ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । ଶିଳ୍ପା ଏହି ଭାବନା ସହ ସହମତ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
YES SHREYA, GO BULLY THE BULLIES https://t.co/xxu1kvq3up— Mae🎀 (@hanasrebel) July 10, 2026
ଶ୍ରେୟା ପଛକୁ ହଟି ନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ 'ମୂର୍ଖ' ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଫରାହ ଖାନ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟେଜରେ ଶ୍ରେୟାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଶ୍ରେୟା ଯେତେବେଳେ ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ବିଶେଷକରି ଅଭିନେତା ଗୌରବଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା ।
A thread of Shreya Kalra making below the belt and disgusting personal remarks on inmates#lockupp2— ✨ (@supeuphoria) July 9, 2026
1. About Akanksha Chamola pic.twitter.com/eYO1cEhkcA
ଶ୍ରେୟା କହିଥିଲେ ଯେ ଗୌରବ ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଥିଲେ । ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, "ଭଗବାନ କେବେ କାହାକୁ ତାଙ୍କ ପରି ପତ୍ନୀ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।" ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ । ସେହି ଏପିସୋଡରେ, ଆକାଂକ୍ଷା ଚୌଧୁରୀ ଶ୍ରେୟାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହିଥିଲେ । ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଥିଲା । ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୀବ୍ର ହେଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏପିସୋଡ ସହିତ, ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ଗତିଶୀଳତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ 'ଲକ୍ ଅପ୍: ସଚ୍ ୟା ସାଜା' ଫରାହ ଖାନ ଏବଂ ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉତପ୍ତ ବିତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି । 'ଲକ୍ ଅପ୍'ର ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ 2022 ରେ ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ କରଣ କୁନ୍ଦ୍ରା ସମଗ୍ର ସିଜିନ୍ ରେ ଜେଲର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ମୁନାୱର ଫାରୁକି ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ