'ଲକ୍ ଅପ୍ ସିଜନ୍ 2'; ରାମ କପୁରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ କଙ୍ଗନା, କହିଲେ "କ'ଣ ତୁମର ପାଗଳାମୀ ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିଛ?"
କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ 'ଲକ୍ ଅପ୍ 2'ରେ 'ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଦି ପବ୍ଲିକ୍' ଭାବରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ । ଶୋ' ସମୟରେ ସେ ରାମ କପୁରଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଥିଲେ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 2, 2026 at 10:33 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ଅଭିନେତା ରାମ କପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଆଲିଟି ଶୋ 'ଲକ୍ ଅପ୍ 2'ରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଅଭଦ୍ର ଆଚରଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏପରି ସମୟରେ ଶୋ'ର ଆଗାମୀ ଜଜମେଣ୍ଟ୍ ଡେ ଏପିସୋଡରେ ପୂର୍ବତନ ହୋଷ୍ଟ୍ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ୍ 'ଜନତା କି ଆୱାଜ୍' ଭାବରେ ଶୋ'କୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଏକ ପ୍ରୋମୋ ରିଲିଜ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କଙ୍ଗନା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ରାମ କପୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ମନୋଭାବ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ କଙ୍ଗନା ରାମଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ଆଦୌ ପ୍ରଶଂସା କରିନଥିଲେ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେ ତାଙ୍କୁ କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
'ଲକ୍ ଅପ୍ ସିଜନ୍ 2' ରେ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି
କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ 'ଲକ୍ ଅପ୍ 2'ରେ 'ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଦି ପବ୍ଲିକ୍' (ଜନତା କି ଆୱାଜ୍) ଭାବରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ । ସେ ଫରାହ ଖାନ ଏବଂ ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ସହିତ ଶୋ'ର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, କଙ୍ଗନା ରାମ କପୁରଙ୍କ ମନୋଭାବ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ । 'ଲକ୍ ଅପ୍ 2'ର ଏହି ନୂତନ ପ୍ରୋମୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।
ରାମ କପୁରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ କଙ୍ଗନା
ରାମ କପୁରଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ କହିଛନ୍ତି, "ରାମ-ଜୀ, ଆପଣ ଏହି ଖେଳକୁ ଏତେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବା ଉଚିତ୍ ନଥିଲା; ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏହି ଜେଲ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ ? ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଗଳାମୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ?" ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ରାମ କପୁର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ସମୟ ଆସିବ, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ କରିବି - ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏହା କରିବି ।"
ଏହା ଉପରେ କଙ୍ଗନା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ, 'ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ବନ୍ଦ କର ।' ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫରାହ ଖାନ ମଧ୍ୟ ରାମ କପୁରଙ୍କୁ ସମାନ ବାସ୍ତବତା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । 'ଚାର୍ଜସିଟ୍' ସେଗମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଫରାହ ରାମ କପୁରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, 'ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୋ’ରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆପଣ ଜଣେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଭିନେତା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଦେଖୁଥିବା ରାମକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରାମ କପୁର 'ଲକ୍ ଅପ୍ ସିଜିନ୍ 2'ର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ, ସେ ବିବାହରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାକୁ "ସାଧାରଣ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପରେ ଏକ ବିରାଟ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରୋଲିଂର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଦୁଇଜଣ ପ୍ରକୃତରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏପିସୋଡ୍ରେ ତାଙ୍କଠାରୁ 25 ବର୍ଷ ସାନ ବରୁଣ ଯାଦବଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଲିପ୍-ଲକ୍ ସେୟାର କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।
୨୦୨୨ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ ALTBalaji ଏବଂ MX Player ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ Netflix ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରତି ଶନିବାରରୁ ବୁଧବାର ରାତି ୮ଟାରେ ନୂତନ ଏପିସୋଡ୍ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଲକ୍ ଅପ' ଶୋ'କୁ ଫେରୁଛନ୍ତି କଙ୍ଗନା, ସିଜନ 2ରେ ବନିବେ 'ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର'
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ