'ଲକ୍ ଅପ ସିଜନ 2'ରେ ନଜର ଆସିବେ କଙ୍ଗନା, ଶୋ'କୁ 'ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର' ବନି ଫେରିବେ
ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ରିଆଲିଟି ଟିଭି ଶୋ’ ‘ଲକ୍ ଅପ୍ ୨’ରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏଥର ସେ ହୋଷ୍ଟ ନୁହଁ ଜୁରିର ଅଂଶ ହେବେ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 1, 2026 at 3:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଲକ୍ ଅପ' ଶୋ'କୁ ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ । ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ରିଆଲିଟି ଶୋ' 'ଲକ୍ ଅପ୍ ସିଜନ୍ 2' ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ଶୋ'କୁ ଫରାହା ଖାନ ଏବଂ ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ ହୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । କଙ୍ଗନା ରାନାୱତ୍ ଶୋ'କୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେବ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, 'ଲକ୍ ଅପ' ପ୍ରଥମ ସିଜନ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କଙ୍ଗନା । ଏଥର, କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ଏକ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ(ଜୁରି) ଭାବରେ ଶୋ’ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । 'ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର' ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରି, ସେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଖେଳ, ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଉପରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ସେୟାର କରିବେ । ତଥାପି, ହୋଷ୍ଟିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂର୍ବ ପରି ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ ଏବଂ ଫରାହା ଖାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, କଙ୍ଗନା 'ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର' ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏଭିକେଶନ ପରିଚାଳନା କରିବେ ।
ଏହି ସିଜନରେ ସୁନିତା ଆହୁଜା, ରାମ କପୁର, ଶିବାଙ୍ଗୀ ଜୋଶୀ, ଆକାଂକ୍ଷା ଚୌଧୁରୀ, ହର୍ଷଦ ଚୋପଡା, ଯୋଗେଶ ରାୱତ, ରିଆଜ ଅଲି, ଧୀରଜ ଧୂପର, ଶ୍ରେୟା କାଲାରା, ଆକାଂକ୍ଷା ଚାମୋଲା, ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଆୟର ଏବଂ ସୁଫି ମୋତିୱାଲାଙ୍କ ପରି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି । ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜେଲ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦଣ୍ଡ, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଏବଂ ଏଲିମିନେସନ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ।
୨୦୨୨ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ ALTBalaji ଏବଂ MX Player ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ Netflix ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରତି ଶନିବାରରୁ ବୁଧବାର ରାତି ୮ଟାରେ ନୂତନ ଏପିସୋଡ୍ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି ।
ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା' ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଜୁନ 12ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ, କଙ୍ଗନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 'କ୍ୱିନ୍ 2'ରେ ନଜର ଆସିବେ, ଯାହାର ସୁଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ