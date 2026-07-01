ETV Bharat / entertainment

'ଲକ୍ ଅପ ସିଜନ 2'ରେ ନଜର ଆସିବେ କଙ୍ଗନା, ଶୋ'କୁ 'ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର' ବନି ଫେରିବେ

ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ରିଆଲିଟି ଟିଭି ଶୋ’ ‘ଲକ୍ ଅପ୍ ୨’ରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏଥର ସେ ହୋଷ୍ଟ ନୁହଁ ଜୁରିର ଅଂଶ ହେବେ ।

kangana ranaut
kangana ranaut (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 1, 2026 at 3:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଲକ୍ ଅପ' ଶୋ'କୁ ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ । ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ରିଆଲିଟି ଶୋ' 'ଲକ୍ ଅପ୍ ସିଜନ୍ 2' ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ଶୋ'କୁ ଫରାହା ଖାନ ଏବଂ ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ ହୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । କଙ୍ଗନା ରାନାୱତ୍ ଶୋ'କୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେବ ।

କହିରଖୁଛୁ କି, 'ଲକ୍ ଅପ' ପ୍ରଥମ ସିଜନ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କଙ୍ଗନା । ଏଥର, କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ଏକ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ(ଜୁରି) ଭାବରେ ଶୋ’ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । 'ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର' ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରି, ସେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଖେଳ, ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଉପରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ସେୟାର କରିବେ । ତଥାପି, ହୋଷ୍ଟିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂର୍ବ ପରି ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ ଏବଂ ଫରାହା ଖାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, କଙ୍ଗନା 'ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର' ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏଭିକେଶନ ପରିଚାଳନା କରିବେ ।

ଏହି ସିଜନରେ ସୁନିତା ଆହୁଜା, ରାମ କପୁର, ଶିବାଙ୍ଗୀ ଜୋଶୀ, ଆକାଂକ୍ଷା ଚୌଧୁରୀ, ହର୍ଷଦ ଚୋପଡା, ଯୋଗେଶ ରାୱତ, ରିଆଜ ଅଲି, ଧୀରଜ ଧୂପର, ଶ୍ରେୟା କାଲାରା, ଆକାଂକ୍ଷା ଚାମୋଲା, ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଆୟର ଏବଂ ସୁଫି ମୋତିୱାଲାଙ୍କ ପରି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି । ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜେଲ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦଣ୍ଡ, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଏବଂ ଏଲିମିନେସନ୍‌ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ।

୨୦୨୨ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ ALTBalaji ଏବଂ MX Player ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ Netflix ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରତି ଶନିବାରରୁ ବୁଧବାର ରାତି ୮ଟାରେ ନୂତନ ଏପିସୋଡ୍ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି ।

ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା' ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଜୁନ 12ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ, କଙ୍ଗନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 'କ୍ୱିନ୍ 2'ରେ ନଜର ଆସିବେ, ଯାହାର ସୁଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପୁଣେ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା; କଙ୍ଗନାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ "ପିଲାମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ବାପାମା'..."

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଟିମ୍‌: ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ

'ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା': କଙ୍ଗନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଏକତାର କାହାଣୀ

ବିବାହର 10 ବର୍ଷ ପରେ ଅଲଗା ହେବେ ଗୌରବ ଖନ୍ନା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା, ଲକ୍ ଅପ୍ ଶୋ'ରେ ଛାଡପତ୍ର ନେଇ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଖୁଲାସା

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

LOCK UPP FORMER HOST KANGANA
LOCK UPP SEASON 2
କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ
ଲକ ଅପ ସିଜନ 2
KANGANA RANAUT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.