'ଲକ୍ ଅପ୍ 2' ଟ୍ରଫି ହାତେଇଲେ ଶ୍ରେୟା କାଲରା, ଜିତିଲେ 1 କୋଟି ପୁରସ୍କାର ରାଶି
'ଲକ୍ ଅପ୍ 2'ର ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରେୟା କାଲରା ଏହି ସିଜନର ବିଜେତା ହୋଇ ଟ୍ରଫି ହାତେଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 6, 2026 at 10:03 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ଶେଷ ହେଲା 'ଲକ୍ ଅପ୍ 2' ସିଜନ । ଫରାହ ଖାନ ଏବଂ ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ରିଆଲିଟି ଶୋ'କୁ ମିଳିଲା ବିଜେତା । ଶ୍ରେୟା କାଲରା ବିଜୟୀ ହୋଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ଚମତ୍କାର ଟ୍ରଫି ହାତେଇଛନ୍ତି । ବିଜେତା ଟ୍ରଫି ସହ ଶ୍ରେୟାଙ୍କୁ 1 କୋଟିର ଏକ ବିପୁଳ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି । ତାଙ୍କ ବିଜୟ ଘୋଷଣା ହେବା ମାତ୍ରେ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ । ଶିବାଙ୍ଗୀ ଜୋଶୀ ପ୍ରଥମ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ବାକି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାମ କପୁର ଏବଂ ଯୋଗେଶ ରାୱତ ଥିଲେ, ଶିଳ୍ପା ସିନ୍ଦେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ତାଲିକା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରେୟା ଫାଇନାଲରେ ଅନେକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏହି ସିଜନର ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ଶିବାଙ୍ଗୀ ଜୋଶୀ ରନର୍ସଅପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶେଷ ଭୋଟ ଗଣନାରେ, ପବ୍ଲିକ୍ ଜୁରି ଶ୍ରେୟାଙ୍କୁ 18 ଏବଂ ଶିବାଙ୍ଗୀଙ୍କୁ 5 ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ । ବିପରୀତରେ, ପୂର୍ବତନ କଏଦୀ ଏବଂ ଜେଲର ଶ୍ରେୟାଙ୍କୁ 5 ଏବଂ ଶିବାଙ୍ଗୀଙ୍କୁ 11 ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ । ଶିବାଙ୍ଗୀ 7 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାରିଗଲେ । ଶ୍ରେୟା ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଥିଲେ, "ଏହା ଅବାସ୍ତବ ।" ତା’ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଶିଳ୍ପାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ ।
'ଲକ୍ ଅପ୍ 2' ବିଜେତା ଏବଂ ରନର୍ସ-ଅପ୍
- 'ଲକ୍ ଅପ୍ 2' ବିଜେତା: ଶ୍ରେୟା କାଲରା
- ପ୍ରଥମ ରନର୍ସ-ଅପ୍: ଶିବାଙ୍ଗୀ ଜୋଶୀ
- ଦ୍ୱିତୀୟ ରନର୍ସ-ଅପ୍: ଯୋଗେଶ ରାୱତ
- ତୃତୀୟ ରନର୍ସ-ଅପ୍: ଶିଳ୍ପା ସିନ୍ଦେ
ଏହି ୧୫ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଶୋ’ରେ ଥିଲେ
ଲକ୍ ଅପ୍ ସିଜିନ୍ ୨ ଜୁନ୍ ୨୭, ୨୦୨୬ରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରେୟା କାଲରାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାମ କପୁର, ଶିବାଙ୍ଗୀ ଜୋଶୀ, ଯୋଗେଶ ରାୱତ, ଶିଳ୍ପା ସିନ୍ଦେ, ହର୍ଷଦ ଚୋପଡା, ଆକାଂକ୍ଷା ଚାମୋଲା, ଧୀରଜ ଧୂପର, ସୁନିତା ଆହୁଜା, ସୁଫି ମୋତିୱାଲା, ଆକାଂକ୍ଷା ଚୌଧୁରୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଆୟର, ପାମେଲା ସେରେନା, ମାଧୁରୀ ଜୈନ ଗ୍ରୋଭର ଏବଂ ରିଆଜ ଅଲି ଥିଲେ । ସମଗ୍ର ସିଜନ୍ରେ, ଦର୍ଶକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ନାଟକ ଦେଖିଥିଲେ । ଜେଲରଙ୍କ କଠୋର ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ରଣନୀତିକ ଚାପ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ ସହିତ ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାନସିକ ଚାପକୁ ପାଥେୟ କରି, ଶ୍ରେୟା କାଲରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଲେ, ଶେଷରେ ଏହି ବିଜୟ ହାସଲ କଲେ ।
Shreya won Lock Upp 🥹❤️ In my eyes, she truly deserved this win.#shreyakalra #lockupp2 pic.twitter.com/HeoSCUHyLr— ♩✧♪●♩○♬☆ (@idcyaaaar) August 5, 2026
Shreya kalra wins Lockupp S2 🎉— Kitabi_kidda (@kitabi_kidda) August 5, 2026
A well deserved Win 🙌#Shreyakalra #lockupp2 #lockupp pic.twitter.com/T4CFxNIq4G
ଶ୍ରେୟା କାଲରା କିଏ ?
ଶ୍ରେୟା କାଲରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର ସହରର ବାସିନ୍ଦା । ସେ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନସର ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ୨୦୨୦ରେ MTV ରିଆଲିଟି ଶୋ ’ରୋଡିଜ୍’ରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ‘ଜାରିଆ ତୁ’ରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରେୟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି; ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ୨.୩ ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ସହ 'ଲକ ଅପ 2'ରେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି; ପତ୍ନୀ ସୁନୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ, 'ନିଅ ଏବେ ମାର...'
'ଲକ୍ ଅପ୍ ସିଜନ୍ 2'; ରାମ କପୁରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ କଙ୍ଗନା, କହିଲେ "କ'ଣ ତୁମର ପାଗଳାମୀ ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିଛ?"
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ