ETV Bharat / entertainment

ଲକ୍ ଅପ୍ 2 ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ: ରେସରେ ଏହି 5 ପ୍ରତିଯୋଗୀ, କିଏ ମାରିବ ବାଜି ?

ଲକ୍ ଅପ୍ 2 ଏହାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ । ଆଜି ଶୋ'କୁ ମିଳିବ ବିଜେତା । 5 ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଏ ମାରିବ ବାଜି ଓ ତେକେ ଜିତିବେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି?ଜାଣନ୍ତୁ..

LOCK UPP 2 GRAND FINALE
LOCK UPP 2 GRAND FINALE (Photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 5, 2026 at 3:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଲକ୍ ଅପ୍: ସଚ୍ ୟା ସଜା' ଆଜି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଝଗଡ଼ା, ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ବନ୍ଧୁତା, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଏବଂ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଏହାର ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ ଏବଂ ଫରହା ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ରିଆଲିଟି ଶୋ' ଆଜି ରାତିରେ ଶେଷ ହେବ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ରେସରେ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ କିଏ ମାରିବ ବାଜି ସେନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ।

ଲକ୍ ଅପ୍ 2 ଫାଇନାଲ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ?

ଲକ୍ ଅପ୍ ସିଜନ୍ 2ର ମହାନ ଫିନାଲେ ବୁଧବାର ରାତି 8ଟାରେ Netflix ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବ । ଫାଇନାଲରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ହୋଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଲିବ୍ରିଟି ଜୁରି ଏକାଠି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଫାଇନାଲିଷ୍ଟମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଯେ କେଉଁ ତିନି ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବେ । ଏହା ପରେ, ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଜୁରିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଜୁରି ଫାଇନାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଖେଳ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ବିଜେତା ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଯାତ୍ରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।

ରେସରେ ଏହି 5 ପ୍ରତିଯୋଗୀ

ଫାଇନାଲିଷ୍ଟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟା କାଲରା, ଶିବାଙ୍ଗୀ ଜୋଶୀ, ରାମ କପୁର, ଯୋଗେଶ ରାୱତ ଏବଂ ଶିଳ୍ପା ସିନ୍ଦେ । ଲକ୍ ଅପ୍ ଘର ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଥିଲା । ଏବେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଶେଷ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ।

ଶ୍ରେୟା ସିଜିନର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ଅନ୍ୟ ଘରର ସାଥୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପା ସିନ୍ଦେଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରାୟତଃ ଆଲୋଚନାର ବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି । ଶୋ’ ସମୟରେ ସେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଶଂସକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି।

ଶିବାଙ୍ଗୀ ଜୋଶୀଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ରହିଛି । ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି ସମୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା ପରେ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ହର୍ଷଦ ଚୋପଡା ଏକ ବଡ଼ ବଳିଦାନ ଦେବା ପରେ ଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଆସିଥିଲା ।

ରାମ କପୁର ମଧ୍ୟ ଘରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଆସିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର କଷ୍ଟକର ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ ଦିଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।

ଯୋଗେଶ ରାୱତ ଘରର ଚାପକୁ ସହି ଶେଷ ପାଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶିଳ୍ପା ସିନ୍ଦେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହୋଇଛନ୍ତି।

ହର୍ଷଦ ଚୋପଡାଙ୍କ ସହ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ?

ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ହର୍ଷଦ ଚୋପଡାଙ୍କୁ ନେଇ ଥିଲା । ସେ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶିବାଙ୍ଗୀ ଜୋଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ବାଛିଥିଲେ । ହର୍ଷଦଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା । ପରେ ସେ ଶୋ’ ବାହାରେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ ପକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ସେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋପନୀୟ ରଖିଥିଲେ । ଶୋ’ ସମୟରେ, ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତାର କ୍ଷତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଏକ ଘଟଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଶିବାଙ୍ଗୀ ଏବଂ ରାମଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଦେଇଥିଲା । ହର୍ଷଦଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପରେ, ଫାଇନାଲ ଦୌଡ଼ ସେହି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଗଲା ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସହ କ’ଣ ହେଲା ?

ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲାଲି ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ବରୁଣ ଯାଦବଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବିଦା ହୋଇଥିଲେ । ଶ୍ରେୟା ଘରର ସାଥୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ହର୍ଷଦଙ୍କ ବଳିଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିବାଙ୍ଗୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଥିଲା । ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଲାଲି ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ଚାମୋଲା ଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଫାଇନାଲ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ପୁରସ୍କାର ରାଶି କେତେ ?

ଲକ୍ ଅପ୍ ସିଜିନ୍ 2 ର ବିଜେତା ଲୋଭନୀୟ ଟ୍ରଫି ସହିତ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭରେ 14 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ଶୋ’ର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ବିଶେଷକରି କାରଣ ଏହା ଅନ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ।

ଶ୍ରେୟା କିମ୍ବା ଶିବାଙ୍ଗୀ: କିଏ ଜିତିପାରିବେ?

ଶେଷ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିବା ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଅଧିକାଂଶ ଆଲୋଚନା ଶ୍ରେୟା କାଲରା ଏବଂ ଶିବାଙ୍ଗୀ ଜୋଶୀଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଛି । ଉଭୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଶଂସକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଶେଷ ଫଳାଫଳ ଅନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏପରି ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରେୟା ଟ୍ରଫି ଜିତିପାରିବେ। ପ୍ରଯୋଜିକା ଏକତା କପୁରଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଏହି ଗୁଜବ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାପାରାଜୋ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଶ୍ରେୟା ବିଜେତା କି, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "କ୍ୟୁଁ ଅଗର ଶିବାଙ୍ଗୀ ହୋଗି ତୋ ସମସ୍ୟା ହୈ କ୍ୟା ?" ସେ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଜେତା ତାଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ ।

ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରୁ କ'ଣ ଆଶା କରିବେ ?

ଶେଷ ଏପିସୋଡ୍ ଟାସ୍କ, ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ନାଟକର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ପ୍ରିନ୍ସ ନରୁଲା, ଶିବ ଠାକରେ, ସାଇନି ଦୋଷୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଜୁରିର ଅଂଶ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ପାମାଲା ସେରେନା, ବରୁଣ ଯାଦବ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ଚାମୋଲା ସମେତ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଫେରିବେ । ବିଜେତା ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ସହ 'ଲକ ଅପ 2'ରେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି; ପତ୍ନୀ ସୁନୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ, 'ନିଅ ଏବେ ମାର...'

'ଲକ୍ ଅପ୍ ସିଜନ୍ 2'; ରାମ କପୁରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ କଙ୍ଗନା, କହିଲେ "କ'ଣ ତୁମର ପାଗଳାମୀ ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିଛ?"

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

LOCK UPP 2
LOCK UPP 2 FINALISTS
ଲକ ଅପ 2 ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ
ଲକ ଅପ 2
LOCK UPP 2 GRAND FINALE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.